تركي آل الشيخ ممتدحا صناعة الترفيه: "قطاع ذهبي"

امتدح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قطاع الترفيه الواعد في المملكة العربية السعودية.





وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": " يا ناس نصيحة محب.. الترفيه هو عقار وأسهم الوقت، هذا قطاع ذهبي وطلب عالي وقوة شرائية وشغل للعاطل".

وأكد من جانبه: "لا تستحقر أي فكرة.. بابنا مفتوح للجاد والمبتكر والمبدع،، طاع نار".





وفي سياق مشابه وجه الشاعر الكبير بهاء الدين محمد، رسالة شكر لمعالي المستشار السعودي تركي آل الشيخ، على دعمه للمواهب الفنية والانسانية، وحرصه على الارتقاء بمستوى الغناء في الوطن العربي، وذلك من خلال المسابقة التي أطلقها لاكتشاف المواهب الغنائية.





ونشر "بهاء الدين" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور تجمعه بـ"آل الشيخ" معلقا عليها بالقول: "شكرا أبو ناصر الشاعر الفنان معالى المستشار تركى آل الشيخ على دعمك للمواهب بكل الوسائل الإنتاجية والفنية والإنسانية بلا قيود ولا إحتكار لأى موهبة يتم إختيارها وبلا مقابل غير الحفاظ على صورة وكيان الفنان بكامل فنه وإحترامه لنفسه وللجماهير والإرتقاء بالفن الطربى الذى كان من أهم شروطك فى الإختيار سعيا وراء فن لا يخجل منه مشاهد أو مستمع".





مضيفًا: "لقد فوجئت بل فوجئنا جميعا بهدفك المخلص للفن والفنان وعن نفسى تشرفت بإختيارك لى لأكون عضو فى لجنة إختيار الأصوات المتقدمة .وبالتوفيق لكل أهدافك وأحلامك وطموحاتك فى كل خطوة وإتجاه التى تتم بكامل الوعى والتخطيط من خلال مجموعة مؤسسات داخل عقل إنسان ".





ونشير إلى أن المستشار تركي آل شيخ، حرص على تسليط الضوء على اكتشاف المواهب الغنائية من خلال شركته الخاصة للإنتاج تحت مسمى "فيولين" بالتعاون مع حمادة إسماعيل، ليعلن عبر صفحته الرسمية فى فيسبوك عن فتح باب استقبال المرشحين لهذه المسابقة، عبر إرسال كل منهم فيديو قصير لا يتعدى الثلاث دقائق يظهر خلاله موهبته فى الغناء، ويرسله على الصفحة، مؤكدًا أنه تم استقبال ما يزيد عن 12 ألف صوت حتى الآن، وتم فرز منهم ما يقارب الـ300 بشكل مبدئى.











