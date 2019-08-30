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نشرة الفجر الرياضي: مجموعات نارية في دوري أبطال أوروبا.. وصفقة نيمار تقترب من النهاية.. والأهلي يضم نجم الجزائر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:02 ص
نشرة الفجر الرياضي: مجموعات نارية في دوري أبطال أوروبا.. وصفقة نيمار تقترب من النهاية.. والأهلي يضم نجم الجزائر
نشرة الفجر الرياضي
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الفجر الرياضي
 
يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية، وأخر مستجدات الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وجديد صفقة نيمار، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم.

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المزيد عن: نيمار نشرة الفجر الرياضي دوري أبطال أوروبا الأهلي
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