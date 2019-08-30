جوالة جامعة المنوفية تحقق المستوى الأول عام بالدورة القمية الثلاثين لجوالى الجامعات المصرية

حقق منتخب جوالة جامعة المنوفية المستوى الأول عام بالدورة القمية الـ٣٠ لجوالي الجامعات المصرية والتى استضافتها هذا العام جامعة عين شمس وشارك فيها 14 وفدًا من الجامعات المصرية، وشاركت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة بوفد مكون من ١٥ جوال بالإضافة لجوال ضمن الوفد الإعلامى للدورة.



وتنافست فرق الجامعات المشاركة فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والكشفية، بالإضافة إلى تقييم معايير السلوك والمظهر والتطلع للقيادة وغيرها، وحصل فريق الجامعة المنوفية على المستوى الأول عام، وفاز الجوال عمرو أحمد المصيلحي كلية الحقوق بالجوال المثالى للدورة.



الوفد تحت إشراف رعاية الشباب بالجامعة بقيادة محمد شاهين المدير العام، ومتولى عليوه مدير إدارة الجوالة، أحمد غريب، محمد فتحي عيسى، وقاد الوفد تدريبيا القائد حسن يوسف أبو ضاوي قائد التدريب الدولي.



جدير بالذكر أن جامعة المنوفية تستعد على قدم وساق لاستقبال أسبوع شباب الجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة، وقد تابع رئيس الجامعة عمليات الاستعداد وفتح مجالات التنسيق مع كافة الجهات ولا سيما محافظة المنوفية وكبار مسؤوليها، وفي هذا الصدد عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة والمقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل الموافق الأول من سبتمبر 2019 من أرض جامعة المنوفية، وذلك بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، ومرفق الاسعاف وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.



حيث أكد المحافظ على سعادته بإقامة أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة على أرض محافظة المنوفية متمنيا الخروج بمظهر مشرف يليق بالمحافظة، ومؤكدًا على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية لتنظيم أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة وتوفير كافة السبل والامكانيات لإنجاح هذه الاحتفالية والتى ستعد نقطة تاريخية فى تاريخ محافظة المنوفية.



من جانبه أوضح رئيس جامعة المنوفية أن أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة سيشارك به 1500 طالب وطالبة من ذوى القدرات الفائقة من مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية للتنافس فى مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والتكنولوجية تحت شعار "بنكمل بعض"، ومن المقرر حضور عدد من الوزراء والمحافظ ورؤساء الجامعات المشاركة ولفيف كبير من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والهيئات المسئولة عن متحدى الإعاقة والطلاب.



هذا وقد أكد محافظ المنوفية على حسن الاستقبال والاهتمام بتوفير كافة الامكانيات للطلاب ذوى القدرات الفائقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع جامعة المنوفية، مشيرا الى أن أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الاعاقة يأتى فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتحدى الإعاقة نظرا لما يتمتعون به من طاقات وطموحات ودورهم الضرورى فى تحقيق التنمية المستدامة.



كما أوضح محافظ المنوفية أنه سيتم تخصيص أماكن لأصحاب الصناعات الحرفية التى تشتهر بها محافظة المنوفية لعرض منتجاتهم التى تعد تراثا أصيلا للمحافظة وتسويقها وتعريف مختلف المحافظات بها مؤكدا على حرصه الدائم على التعريف بمنتجات الصناعات الحرفية بالمحافظة وتسويقها على المستوى المحلى والعالمى.



كما اشار المحافظ الى أنه سيتم تنظيم رحلات داخلية لمعالم وآثار محافظة المنوفية وذلك بالتعاون بين جامعة المنوفية ومديرية الثقافة، بالإضافة الى عمل لوحات إرشادية عليها شعار الاحتفالية فى مدخل مدينة شبين الكوم على الطريق لإرشاد الوافدين وتوفير عربيات خدمة تضم " الاسعاف – الكهرباء- المياه"، وغيرها من مختلف الخدمات، فى عدد من الأماكن لخدمة الاحتفالية فى حال حدوث اى طوارئ ووجود غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لمتابعة الوفود والاحتفالية والتعامل الفورى فى حال حدوث أى أزمات.