أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا نمضي إلى الأفضل، متابعًا: "هنروح للأفضل خلال الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أن عام 2020 و2021 سيشهدان تقدمًا واضحًا.وكشف موسى، خلال حواره ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، عن مفاجآت وافتتاحات كثيرة خلال شهر أكتوبر المقبل، معلقًا: "سنشهد افتتاحات عديدة أثناء احتفالاتنا بنصر أكتوبر العظيم".وتابع: "في خير جاي خلال الفترة المقبلة، تقدروا بعد سنتين تشوفوا البلد دي أخبارها إيه، كل حاجة بتتعمل في البلد خير، ونفعل الكثير بكل فخر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات كثيرة لصالح المواطنين.‪كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"حياة كريمة"، فى القرى الأكثر احتياجا، حضره غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من المسئولين.وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلي أن مبادرة "حياة كريمة" تم إطلاقها في مؤتمر الشباب الأخير الذي عُقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلي أنه تم التوافق علي نموذج إدارة المشروع، وستتم متابعة مراحل التنفيذ في اجتماع شهري، لافتًا إلي أنه سيتم تنظيم زيارات للقري التي يتم تنفيذ المبادرة بها في كل زياراتنا للمحافظات خلال الفترة المقبلة.وخلال الاجتماع، عرضت وزارة التخطيط، موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي لعام 20182019، مشيرة إلي معايير تحديد القري المُستهدفة في المرحلة الأولي والتي تم الإستناد عليها، وفي مقدمتها إجراء حصر للقرى المستهدفة من واقع تعداد 2017 وفق معيارين هما: معدل الفقر60%، وكثافة سكانية 5 آلاف نسمة، ودراسة المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية، بحيث يتم التأكد من توافر الخدمات والمرافق العامة، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، إلي جانب تحديد نوعية المشروعات المطلوبة لمواجهة هذه الإحتياجات وتلك الفجوات التنموية ذات الأولوية بكل قرية.وأضافت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن المعايير تضمنت كذلك تنظيم زيارات ميدانية من فرق العمل بهيئات التخطيط الإقليمي لرصد الوضع الراهن لإحتياجات القرى وتدقيق درجة أولوية المشروعات، وإعداد دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المقترحة من حيث العائد والتكلفة والقدرة على التنفيذ.ومن ناحية أخرى، تناول الاجتماع إستعراض الملامح الأساسية للخطة الإستثمارية المُوجهة لمبادرة "حياة كريمة" لعام 2019/2020 والتى تقوم بواسطتها 11 وزارة معنية بتنفيذ 954 مشروعا في 473 قرية في 16 محافظة مستفيدة، حيث يصل عدد المواطنين المستفيدين إلي 7.4 مليون مواطن.ونوهت وزارة التخطيط إلي أن محافظات أسيوط، والمنيا، وسوهاج، والبحيرة تستحوذ علي نسبة 86% من إجمالي الإستثمارات، مضيفة في هذا الصدد أن مشروعات وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية والموارد المائية والرى تستحوذ علي نسبة 96% من جملة الإستثمارات.وحول الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" حتى أغسطس 2019، أوضحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الجهود تمت على عدة مستويات منها بناء شراكة مع الجمعيات الأهلية؛ إذ تم توقيع اتفاق بروتوكولات تعاون مع 19 جمعية، وجارٍ التوقيع مع جمعيتين إضافيتين ليصل عدد الجمعيات إلى 21 جمعية.وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم تشكيل أربع لجان تحت مظلة " حياة كريمة" لتقسيم العمل بين الجمعيات الأهلية وهي: لجنة سكن كريم التي تشمل وصلات مياه وصرف صحي، وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل، وتأثيث وتجهيز مفروشات، إلى جانب لجنة الصحة وبها قوافل طبية وعلاج، وأجهزة تعويضية والتي تضم سماعات وكراسي متحركة، ثم لجنة التعليم والتي تشمل تطوير وتجهيز حضانات، وتطوير وتأثيث مدارس، وبرامج محو أمية، إلى جانب التوعية المجتمعية، فضلا عن لجنة التأهيل والتشغيل وبها تدريب مهني وإداري، وتشغيل كثيف العمالة، وإقراض متناهي الصغر ونقل أصول وعمل لدى القطاع الخاص والأهلي.كما أوضحت الوزارة أن هناك لجنة معنية بتنمية القرية، وتختص بتطوير وحدات صحية واجتماعية وبيطرية ومراكز شباب، إلى جانب ردم ترع ورصف طرق وتشجير، وجمع قمامة وتدوير مخلفات.وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم وضع مواصفات تفصيلية لكل خدمة مقدمة لأهالي هذه القرى؛ كي يتم تنميط نوع وجودة الخدمات على مستوى جميع القرى، وكذا تم وضع تسعير لكل خدمة من هذه الخدمات باستثناء بعض المحافظات الحدودية التي ترتفع التكلفة بها، على أن يتم تطبيق تلك المعايير على جميع الجمعيات.وأوضحت الوزيرة، في نفس السياق، أنه تم تدريب 170 باحثا؛ للقيام باستيفاء استمارات الأسر في القرى المستهدفة، وقد تم استيفاء استمارات بحث للأسر واستمارة لحصر الأشخاص ذوي الإعاقة بالقرى المستهدفة ويصل عدد الاستمارات التي تم استيفاؤها إلى 47،345 أسرة، وجارٍ العمل الميداني لبحث الاحتياجات الفعلية وتحسين استهداف الأسر المستهدفة.وأعلنت الوزارة في هذا الصدد عن الانتهاء من إعداد ملفات توصيف القرى لإجمالي 51 قرية؛ للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال القرى التي لا يوجد بها ملف توصيف، مشيرة إلى أنه تم تصميم تطبيق لعمل قاعدة بيانات بالأسر المستفيدة وضمان عدم ازدواجية الخدمات.وحول الإنجازات التي نفذتها الجمعيات الأهلية الشريكة في المبادرة، والأسر المستفيدة من برنامج "سكن كريم"، قالت الوزارة، إنه تم إحلال وتجديد 4 آبار لتوفير مياه شرب في مراكز ديروط ومنفلوط بأسيوط، وكذا إحلال وتجديد بئر ارتوازية وتركيب طلمبات ومحركات ولوحات كهربائية، كما تم توريد وتركيب 17 منظومة كلورة مياه، إلى جانب رفع كفاءة عدد كبير من المنازل وتأثيث منازل أخرى، منوهة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات هذا البرنامج وصل إلى 122،163 أسرة، بعدد أفراد يصل إلى 518،844 فردًا.كما أشارت الوزارة إلى التدخلات الصحية في محافظات سوهاج والوادي الجديد، والتي شملت الكشف الطبي وإجراء الأشعة والتحاليل للمرضى في القرى من خلال قوافل طبية، مع توفير العلاج اللازم لهم، إلى جانب إجراء مسح طبي شامل لعيون الأطفال في 7 مدارس في قوافل مسح العيون، وتوفير نظارات بناء على هذا المسح، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية المطلوبة والتي شملت جراحة عيون وعظام وأنف وأذن، منوهة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات التدخلات الصحية وصل إلى 11،485 أسرة.