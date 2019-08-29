الإفتاء توضح حكم الإنصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية



وأضافت أنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري.



وفي سياق منفصل تحتفل وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد، السبت المقبل، الموافق بحضور كل من: اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وجمع من السادة العلماء وقيادات الأوقاف بمسجد الإمام (رضي الله عنه).



كما تحتفل سائر مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية بهذه المناسبة الكريمة بحضور المحافظين، حيث تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنابة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال الوزارة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وإنابة المحافظين كل في محافظته.



هذا وقد شهد جمال نورالدين، محافظ أسيوط، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد، عقب صلاة الظهر بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط.



حضر الاحتفال المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، واللواء رأفت الفقي، حكمدار مديرية أمن أسيوط، وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة، والدكتور خلف عمار، مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط، واللواء أحمد حجازي، مدير الحماية المدنية بأسيوط، والعميد محي عبدالسيد مأمور قسم ثان أسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.



ووجه المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة والشعب المصري عامة وأهالي أسيوط بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد، داعيًا المولى - عز وجل - أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة، وأن يحفظ شبابها ورجالها لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ صلاح زكي العربي، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، وتحدث فضيلة الشيخ عاصم قبيصي عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وكيفية الاستفادة منها في التخطيط للمستقبل وكيفية الاستفادة منها في بناء دولتنا المصرية التي تقوم على مبدأ المواطنة لتتسع جميع الديانات دون تمييز داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم داعيًا المولى عز وجل - أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كافة أهل الأرض.



واختتم الاحتفال بالاستماع إلى فقرات من الإنشاد الديني والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ يسري عبدالرحمن.





وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: ما حكم الإنصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟.وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه لا يجوز الإنصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية لما فيه من ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين؛ لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة وأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].