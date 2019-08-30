سعر الدولار اليوم الجمعة 30/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء

وعن سعر الدولار بتداولات فى السوق السوداء شهدت استقرار نسبي، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء تراجع ليعاود الاستقرار ليسجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.65 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.

أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.48 جنيهًا للشراء

16.58 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

16.50 جنيهًا للشراء

16.60 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.

سعر الدولار مقابل الريال 3.75

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30

ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية، مع التفاؤل بنهاية النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم خفض تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي، لكن إنفاق المستهلكين سجل أكبر زيادة في 4 سنوات.





كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في يوليو الماضي، بينما زاد عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع الماضي.





في حين أن مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار شهدت تراجعاً مفاجئاً في شهر يوليو وسط عدم اليقين الاقتصادي.





وعلى صعيد التطورات التجارية، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن واشنطن وبكين سوف يُجريان محادثات تجارية اليوم كما أن الصين أبدت رغبتها في حل المأزق التجاري مع الولايات المتحدة.





وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس بأن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في سوق العملة من أجل إضعاف الدولار في الوقت الحالي، قائلاً: "الأوضاع قد تتغير في المستقبل ولكن الآن لا نفكر في التدخل".





وبحلول الساعة 5:54 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مُسجلاً 1.1053 دولار، كما زاد مقابل الين بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 106.58 ين.





فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها البريطانية بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2194 دولار، وازدت مقارنة بالفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة لتسجل 0.9868 فرنك.





وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة عند 98.481.