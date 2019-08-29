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الأمم المتحدة تحذر من نزاع جديد بين لبنان وإسرائيل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:21 م
الأمم المتحدة تحذر من نزاع جديد بين لبنان وإسرائيل
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وكالات
 
مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مهمة الجنود الأمميين العشرة آلاف المنتشرين في جنوب لبنان ضمن قوة اليونيفيل لعام آخر، محذرا من اندلاع نزاع جديد مع إسرائيل، كما تبنى المجلس بالإجماع مشروع قرار أعدته فرنسا.

ونبه في قراره إلى أن "انتهاكات وقف الأعمال القتالية يمكن أن تؤدي إلى نزاع جديد لا يصب في صالح أي من الأطراف أو المنطقة"، منددا "بكل انتهاكات الخط الأزرق" الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل سواء "جوية أو برية، ويدعو بحزم جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال القتالية".

وأطلق الجيش اللبناني النار أمس الأربعاء على طائرة استطلاع إسرائيلية فوق الجنوب، وجاء ذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة مسلحة الأحد الماضي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحض مجلس الأمن الدولي في قراره: "جميع الأطراف على عدم توفير أي جهد" للحفاظ على السلام و"التزام أقصى حد من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه تقويض وقف الأعمال القتالية أو زعزعة استقرار المنطقة".

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المزيد عن: نزاع لبنان الأمم المتحدة إسرائيل
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