لرغبتهم في جذب الأضواء.. نجوم أعلنوا الاعتزال ثم تراجعوا (صور)

منذ أيام قليلة أثارت الفنانة اللبنانية إليسا غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشرها خبر إعلان اعتزالها الغناء، والخبر كان صادما.





حيث قررت"إليسا "بالاعتزال، وفسر البعض ذلك الخبر على أنه شو الإعلامى وللترويج على أعمالها الأخيرة بهذا الخبر، وهذا الأمر تكرر من قبل مع بعض الفنانين ولكنهم عادوا للساحة الفنية مرة آخري "بناءا على طلب الجماهير"، وآخرون فسروا ذلك الأمر على أنه حالة نفسية نتيجة عن ضغوطات مثل التى يتعرض لها أى إنسان وهذا واتضح ذلك من الكلمات التى أكدتها إليسا فى تصريح اعتزلها ،وسوف نرصد لكم فى هذه السطور التالية أبرز الفنانين الذين أعتزلوا الغناء وقرروا الرجوع له مرة أخرى.





شيرين عبد الوهاب

قد أعلنت المطربة شيرين اعتزالها الغناء عام 2016، وذلك عن طريق نشر مقطع صوتي أرسلتلة شرين لبعض اصدقائها الصحفيين أعلنت فيها الخبر، وجاء ذلك القرار نتيجة

لضغوطات نفسية، وهو ما أصاب الجمهور بصدمة كبيرة وقتها لتتراجع عن ذلك القرار بعد 48ساعه فقط.





شاهيناز

أعلنت المطربة شاهيناز ارتداءها الحجاب واعتزال الفن عام 2008 وأوضحت أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية في الأمور الدينية، إلا انها فاجأت جمهورها بخلع الحجاب والعودة للفن بأغنية شكرا أوى وذلك بعد مرور 8سنوات عن قرار اعتزالها،لستكمل مسيرتها الفنية.





دوللي شاهين

أعلنت المطربة دوللى شاهين قرار إعتزالها للفن وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لقد اتخذت قرارًا أريد أن أشارك من يحبني أصعب قرار في حياتي لقد قررت إعتزال الفن والتفرغ لعائلتى وتربية ابنتى، وبعد عدة أشهر تراجعت عن قرارها قائلة :"لم أستطع الإبتعاد عن التمثيل ؛ لأنه يمثل حياة".





فضل شاكر

اعتزل الغناء للتفرغ بين الدين والعبادة واتهم بالتطرف والإرهاب بعد عودته للقتال فى سوريا، وبعد اعتزال قارب 6 سنوات أعلن اعتذاره لجمهوره، وأحدث ذلك ضجة كبيرة، لتتحمس شركة العدل جروب لتوبته وتعلن غنائه تتر مسلسل" لدينا أقوال أخرى "للفنانة يسرا ولكن صارت حالة من الجدل والرفض بين عدد كبير من الجمهور لتستجيب لرغبة البعض وقامت بحذف التتر، ويستعد فضل حاليا لطرح ألبومه الجديد فى نهاية 2019.





هانى شاكر

اتخذ الفنان الكبير هانى شاكر ذلك القرار بسبب سوء المناخ الفنى، وعدم قدرته على الاستمرار فى الساحة فى ظل ذلك التدهور وتراجع عن قراره بعد اسبوعين، وفى عام 2011 وتحديدا بعد وفاة ابنته أعلن أنه لن يقف على خشبة المسرح الغناء، وبمرور الأيام تخلى عن موقفه وعاد مرة أخرى.







