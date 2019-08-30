8 معلومات عن مشروع ممشى "أهل مصر" بنهر النيل ببنها مجانا



المشروع يتكون من 4 مراحل وتم افتتاح المرحلة الأولى بتكلفة 5 مليون جنيه



كما تم تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 60% وجاري تجهيز الموقع للمرحلة الثالثة والرابعة والقيمة الإجمالية للمشروع بطول 1850 متر.



يحتوي على 9 مداخل ومخارج وتم مراعاة رامبات ذوي الإحتياجات الخاصة.



المشروع هو نتاج التعاون الجاد بين جميع أجهزة المحافظة.



الممشى تم تزويده بأسوار حديدية ذات طابع حضاري مميز وأعمدة إنارة وبلاط الانترلوك وخدمات ومقاعد وإدارة للأمن والنظافة والتشغيل لمراعاة المظهر الجمالي للممشى.



دخول الممشي سيكون متاحا لجميع المواطنين بالمجان.



الممشى هدية المحافظة للمواطنين في عيدها القومي.



المشروع بمثابة حلم لأبناء مدينة بنها وأصبح حقيقة متنفسا حضاريا يلجأ إليه المواطنون للتنزه ورؤية مياه النيل والتمتع بالمناظر الجميلة التي تبعث في النفس الراحة والهدوء.



نرشح لكم:

القليوبية تحتفل بالعيد القومي بحضور 3 محافظين سابقين:والمحافظ:هدفي تحقيق الرضاء العام لدي مواطني المحافظة



وجه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي ومقدما الشكر لكل الجهات المشاركة في الإحتفالية والتي أظهرت المحافظة بشكل مشرف يليق بها،مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لإرضاء المواطنين وتقديم خدمة متميزة في كافة المجالات تسهم في عيش المواطنين عيشة كريمة،معربا عن سعادته البالغة لمشاركة المحافظين السابقين في إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.



جاء ذلك خلال فعاليات إحتفالية المحافظة بعيدها القومي بحضور كل من المستشار عدلي حسين واللواء رضا فرحات واللواءمحمود عشماوي محافظي القليوبية السابقين وإيمان ريان نائب المحافظ واللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والعقيد أيمن الحسيني المستشار العسكري للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والقيادات الشعبية والأمنية وعدد من أعضاء مجلس النواب.



وبدأ الاحتفال باستقبال المحافظين السابقين بديوان عام محافظة القليوبية ثم إنطلاق سيارات كرنفال المشروعات القومية ومشروعات المحافظة من ديوان المحافظة حتى استاد بنها الرياضى، حيث بدأت الاحتفالية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم فيلم تسجيلى عن معالم القليوبية، تبعتها فقرة فنية واستعراضية لطلاب جامعة بنها وعرض رياضي قدمته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.



كما تضمن الاحتفال فقرات شعرية إلى جانب فقرة الموسيقى النحاسية لفرقة طلائع الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم فقرة الموسيقى العربية قدمتها مديرية الثقافة بالقليوبية.



يذكر أن محافظة القليوبية تحتفل محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بالعيد القومى للمحافظة، الذى يواكب ذكرى افتتاح القناطر الخيرية ٣٠ أغسطس عام ١٨٦٨ علي يد محمد علي كأعظم مشروعات الري في ذلك الوقت، والتى تعد من معالم المحافظة السياحية، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق والتى تبلغ مساحتها نحو 500 فدان بالمدينة.



جدير بالذكر أن محافظ القليوبية في إطار إحتفال المحافظة بعيدها القومي قام بإفتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى للنهوض بمستوى الخدمات لمواطني المحافظة حيث تم إفتتاح عدد 10 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة 1.8 مليار جنيه وإفتتاح عدد 65 مشروع صرف صحي بتكلفة 4.6 مليار جنيه حيث بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات المياه والصرف الصحي 6.4 مليار جنيه كما أنه جاري تطوير عدد 5 مستشفيات على مستوي محافظة القليوبية بتكلفة بلغت أكثر من مليار جنيه وهم مستشفي قليوب المركزي والقناطر المركزي والخانكة المركزي وكفر شكر المركزي وقها المركزي وتطوير 40 وحدة صحية بتكلفة 35 مليون جنيه.



وفي قطاع المدارس تم إفتتاح 46 مدرسة بتكلفة 265 مليون جنيه كما تم رصف طرق بالمحافظة بطول 44.8 ألف كيلو متر ورصف بالإنترلوك بطول 56.9 ألف متر بتكلفة إجمالية بلغت 147.2 مليون جنيه كما تم إنشاء مدفن صحي جديد للمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه.



جدير بالذكر أيضا أن محافظة القليوبية بدأت في تطوير أنفاق مدينة شبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه حيث أنفقت محافظة القليوبية 110 مليون جنيه في مجال تحسين البيئة للنهوض بمستوى الخدمات البيئية والنظافة كما تم تطوير عدد 3 مجازر نصف آلي بالقناطر الخيرية وقليوب وطوخ بإجمالي 33.4 مليون جنيه.



وفي قطاع الإسكان تم إنشاء 1102 عمارة سكنية إسكان إجتماعي بالعبور تحتوي على عدد 27240 وحدة سكنية بتكلفة 3.6 مليار جنيه، كما تم إنشاء عدد 59 + 113 عمارة إسكان إجتماعي بعرب العليقات بالخانكة بتكلفة 1.3 مليار جنيه.



وفي مجال المشروعات القومية تم إنشاء 18 صومعة غلال بعرب العليقات بالخانكة بسعة 90 ألف طن بتكلفة 300 مليون جنيه كما تم إنشاء وتشغيل عدد 12 مصنع وظيفتك جنب بيتك وتم تشغيل أكثر من 1000 عامل داخل تلك المصانع وفي مجال الشباب والرياضة تم إنشاء عدد 142 ملعب نجيل صناعي بتكلفة 70 مليون جنيه كما تم إنشاء عدد 3 حمام سباحة ببنها والخانكة وكفر شكر.



افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الخميس،المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر والذي تنفذه محافظة القليوبية بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية ليكون متنفسا مجانيا لمواطني مدينة بنها والمترددين عليها من أبناء المحافظة،تزامنا مع إحتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي.تنشر "الفجر" 8 معلومات عن أول ممشي'أهل مصر' بنهر النيل ببنها مجانا: