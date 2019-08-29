الترسانة يعود للقاهرة بعد إنتهاء معسكره ببرج العرب

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بقيادة المدير الفنى علاء ميهوب معسكره ببرج العرب ضمن الإستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى بموسم ٢٠١٩_٢٠٢٠ .









ومن المقرر أن يستأنف الفريق التدريبات يوم الأحد المقبل عقب الحصول على راحه لمدة 48 ساعة.









وشهد المعسكر إقامة مبارتان وديتان فريق فاركو والتى إنتهت بفوز الأخير بهدف دون رد ، وأمام اف سى مصر والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف مقابل هدف .









يذكر أن الترسانة قد خاض 5 وديات خلال فترة الإعدادات أمام كل من بنى سويف ، وخورفكان الإماراتى ، والشعلة السعودى ، وأحد السعودى ، والصفوة ، وقد فاز خلالهم فى وديتان فقط على بنى سويف ، والشعله السعودى ، وخسر فى مبارتان من خورفكان ، وأحد ، وتعادل سلبى مع الصفوة .









وقد قام الترسانة بالتعاقد مع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفيه الجاريه وهم (احمد حسين حارس المريخ ،وعمرجابر حارس الفيوم ، وسيد حمدى لاعب بزرتو السويس ، واحمد عارف هداف السكة الحديد ، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل ، ومحمد مجدى من سيراميكاكيلوباترا ، وبركات حجاج من انبى ، ومحمد عضل من الاهلى ، وجون كونجا من كيما اسوان ، ومحمد أشرف من وادى دجلة ).









ورحل عن الفريق بعد إنتهاء موسم ٢٠١٨_٢٠١٩ كل من (محمد رجب ريعو ، وأحمد انيس ، وحمادة الدسوقى ، وهارون اسماعيل ، وسيد حمدى ، ومحمود حربى ، ورضا العزب ومصطفى نصر وإنضم إلى السكة الحديد لمدة موسمين فى صفقة إنتقال حر بالإضافة الى محمود كشلط ، وعمار شحاتة ، وحكيم الابى لإنتهاء الاعاره وعودتهم لأنديتهم .









ويشمل الجهاز الفنى لفريق الترسانة كل من علاء ميهوب مدير فنى ، كريم حسن شحاتة مدير الكرة ، ومؤمن عبدالغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب حراس ، وقاسم قدرى مدرب أحمال .









يقع فريق الترسانة فى مجموعه القاهرة التى تضم كل من الترسانه ، ووبتروجيت ، والداخليه ، والنصر ، والبنك الاهلى ، وسيراميكاكيلوباترا ، والقناة ، والمريخ ، ومنتخب السويس ، وجمهورية شبين ، وكوكاكولا ، والزرقا ).



