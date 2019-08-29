قائمة تونس.. استدعاء النقاز وساسي وعودة معلول

أعلن الجهاز الفني للمنتخب التونسي الأول قائمة النسور لمباراتي موريتانيا وكوديفوار الوديتين المقرر إقامتهم أيام ٦ و١٠ سبتمبر المقبل.









وشهدت القائمة عودة الثنائي حمدي النقاز لاعب الزمالك، وعلي معلول لاعب الاهلي، بالإضافة إلى استمرار تواجد فرجاني ساسي لاعب الابيض.









وجاءت قائمة المنتخب التونسي كالتالي :





فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، معز بن شريفية (الترجي الرياضي)، معز حسان (نيس)، رامي البدوي (النجم الساحلي)، أنيس البدري (الترجي الرياضي)، زياد بوغطاس (النجم الساحلي)، صدام بن عزيزة (النجم الساحلي)، أيمن بن محمد (لوهافر).









فراس شواط (النادي الصفاقسي) ـ محمد دراجر (بادربورن) ـ أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) ـ سيف الدين الخاوي (أولمبيك مرسيليا) ـ وجدي كشريدة (النجم الساحلي)ـ سليم الخليفي (كيلار هولستين)ـ ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) ـ عمر يونس العيوني (إف بودو النرويجي) ـ علي معلول (الأهلي المصري).









ياسين نرياح (أولمبياكوس) ـ يوسف المساكني (الدحيل) ـ حمدي النقاز (الزمالك) ـ حمزة رفيعة (جوفنتوس) ـ بلال السعيداني (السيلية القطري) ـ فرجاني ساسي (الزمالك) ـ إلياس السخيري (إف سي كولن) ـ نعيم السليتي (الاتفاق السعودي).









يذكر ان المنتخب التونسي تواجد بالمركز الرابع غي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، وذلك بعد الهزيمة أمام المنتخب النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بهدف مقابل لا شيء.









حيث وقع منتخب النسور في مجموعة السويس مع منتخبات موريتانيا ومالي وانجولا، ليصعد إلى دور الستة عشر برصيد ٣ نقاط بعد ان تعادل في جميع مواجهاته بالدور التمهيدي.









وتفوق المنتخب التونسي على نظيره الغاني في دور الستة عشر بركلات الجزاء بنتيجة ٥/٤ وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف لكل فريق.









وبفوز كبير نجح نسور قرطاج في عبور دور الثمانية والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بعد الفوز على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تفوق كبير للمنتخب التونسي.









وتعثر منتخب تونس في الدور قبل النهائي من البطولة، حيث تعرض للخسارة أمام المنتخب السنغالي بهدف نظيف.



