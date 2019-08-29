ديروط ينجح فى ضم عامر الدخان على سبيل الإعارة

نجح مسئولو مجلس إدارة ديروط الرياضى برئاسة المحاسب محمد صلاح أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى إتمام التعاقد مع محمد عامر حارس مرمى الشرقية للدخان لمدة موسم على سبيل الإعارة.









ويعد عامر أحد ناشئي نادى تليفونات بنى سويف وبنى سويف الرياضى وانضم لفريق 21 سنة بالمقاولون العرب ثم انتقل لصفوف الفريق الأول بالأسيوطى سبورت ونجح فى الصعود مع الفريق للقسم الثالث والثاني.









وعقب مشواره بصفوف الأسيوطى انضم للفيوم الرياضى ثم الواسطي وبنى سويف الرياضي والترسانة ثم الشرقية للدخان.









وكان محمد عامر قد وقع بالفترة الماضية للانضمام لصفوف الالمونيوم قبل أن يتراجع اللاعب وينضم لصفوف ديروط .









وكان مسئولو ديروط قد نجحوا فى تجديد عقود محمد رمضان قائد الفريق، وطارق فضل الظهير الأيمن، وحسام العزايزي جنش حارس المرمى.









وأتم مسوؤلو ديروط التعاقد مع الثلاثي أحمد منصور، مهاجم فرق بنى سويف، وأسوان، والمنيا، بجانب محمد زيدان العائد من تجربة احترافية بالكويت ورامز ميلاد ناشئ بيراميدز و شريف عبد العزيز واسلام سعيد وسعيد رجب ومحمود محمد حسانين ومحمد حسنى وعمرو رزق وعبد الرحمن الشارونى وعلى قرنى.