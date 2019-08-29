10 لاعبين في القائمة الأولي لفريق الحمام المطروحي

أعلن مجلس إدارة نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان رئيس النادي قائمة فريقة الأولي التي تم قيدها اليوم رسميا بالإتحاد المصري لكرة القدم والتى ضمت 10 لاعبين وهم : وليد إبراهيم ،أحمد الدماطي،ضياء مسعود ، محمد حفظي ،مهنا منصور ، محمد جمال السيسي ،أحمد سمير الفار ، يايا كونية ، محمد شعبان ، الدسوقي مسعد.

وسيتم إضافة اللاعب علي الصعيدي بالقائمة الثانية نظرا لتجديد عقدة بعد عودتة من الإعارة من فريق ديروط الموسم الماضي.









ونجح نادي الحمام بقيادة عدلي رسلان رئيس النادي في التعاقد مع محمود زناتي مهاجم نادي الشمس لمدة موسمين لتدعيم خط هجوم الفريق في أولي صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.









وجاء التعاقد مع الزناتي لخبراتة الكبيرة بدوري الدرجة الثانية حيث مثل من قبل أندية الشمس والترسانة وسوهاج.









ويسعي نادي الحمام للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز خلال الفترة القادمة لتكوين فريق مميز للموسم الجديد بعد الإستغناء عن أكثر من لاعب أساسي بالفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإنتقال محمود الحضري حارس الفريق لنادي بني سويف ومؤمن فكري كابتن الفريق لنادي المنصورة وهشام أحمد لنادي دكرنس ورحيل محمود عثمان وحسن علي ومحمد عاطف ومحمد تاحا بعد إنتهاء عقودهم رسميا مع الفريق.









يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،سيد إبراهيم مدرب ،عادل عبد العزيز مدرب ، علي شمس مدرب أحمال ، محمد جمعة مدرب حراس المرمي ،سيد زهران مديرا للكرة،أحمد عاشور مدير إداري ،هاني زيتونه مسئول معدات ، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.









وخلال فترة إعدادة خاض الفريق 6مباريات ودية حتي الأن بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف وفي ثالث مواجهاتة حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياتة أمام مركز شباب الحمام 2/3 وخسر في خامس ودياتة 2/4 من أبو قير قبل أن يهزم من سيراميكا 1/4 في أخر ودياتة.









وسيلاقي الفريق الجمعة أف سي مصر بملعب برج العرب الفرعي ويلاقي فريق بني سويف يوم الإثنين 2 سبتمبر بنفس الملعب قبل أن يدخل الفريق في معسكر مغلق وجاري المفاضلة بين الإسكندرية والإسماعيلة لإقامة معسكر الفريق.









يذكر أن نادي الحمام أحد أندية المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية وأنهي الموسم الماضي في المركز العاشر .



