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كلوب يكشف عن حظوظ ليفربول في التتويج بدوري الأبطال هذه العام

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:32 م
كلوب يكشف عن حظوظ ليفربول في التتويج بدوري الأبطال هذه العام
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عمر عبدالعزيز
 
تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، حول القرعة التي وقع بها فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرًا لأن فريق نابولي الإيطالي سيواجهه مرة أخرى، وأنه لا يعلم عدد المرات التي لعبها أمامهم ولكن من الواضح إنهم فريق ذو خبرة كبيرة.

وأضاف كلوب في تصريحات صحفية حول القرعة: "نحتاج لإلقاء نظرة عن قرب لكلاً من [ سالزبورج ، جينك ] ولكنني أعلم بإنهم أندية مُميزة ويملكون لاعبين مثيرين من الشّبان ، لذلك سيكون أمراً مشوقاً بنسبة 100%".

وأضاف: "لا أعتقد بإنه سبق لي اللعب أمام سالزبورغ أو جينك لذلك هذا أمر مُميز وهذا ما يبدو عليه الأمر دائماً، ليست مجموعة سهلة وليست المجموعة التي يُمكننا الإختباء خلف أحدٌ بها، علينا أن نُجرب كل شيئ من أجل العبور".

وواصل: "نحن نتطلع إلى هذه المباريات كالعادة ، الآن قد عرفنا من هم خصومنا، وعندما نكون نسير إلى ملعب التدريبات قبل قليل كُنت أتحدث لـ [ ديفوك آوريجي ] حول اللعب لـ جينك".

وتابع: "سنقوم بالتحليلات والدراسات حول الأندية الثلاثة ولكننا نعلم جميعاً بإنهم يلعبون بطريقة إستثنائية في الموسم الماضي، بالطبع سالزبورج معروف بإنهم نادي يُخرج اللاعبين كما فعلوا مع ساديو ماني ونابي كيتا".

وأوضح بقوله: "سالسبورج قاموا بإستخراج العديد من اللاعبين أيضاً، سيكون اللعب أمامهم هو فُرصة مُشوقة حقاً".

وأشار بقوله: "لذلك سيقومون بالقتال بأي شيئ، ملعبهم يتسع لـ 30،000 مشجع، هذه هي المجموعة ودعونا نحضر إليها".

وأتم في هذا السياق: "لذلك سوف يبقى بالذاكرة وسيكون أمراً عاطفياً ، أما بالنسبة الأخرى أعلم بإن الناس سيقولون بإنهم أندية صغيرة ولكن الأمر ليس ذلك ، بالنسبة لجينك لا أعلم الكثير عنهم ولكن سالزبورغ لقد قاتلوا كثيراً ليكونوا جزئاً من دوري أبطال أوروبا".
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