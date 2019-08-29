مواعيد مباريات برشلونة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، واوقعت القرعة فريق برشلونة الإسباني مع فريق إنتر ميلان الإيطالي، بجانب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وفريق سلافيا براغا.





ويسعى فريق برشلونة لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد غيابه عن خزائن الفريق منذ عام 2015 والذي حققه البارسا مع مدربه لويس إنريكي.





وسيبدأ البارسا مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا بملاقاة فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم 17 سبتمبر على ملعب السيجنال ادونا بارك خارج ملعب برشلونة.





ويلتقي برشلونة مع فريق إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب الكامب نو يوم 2 أكتوبر المقبل، وسيخرج الفريق الكتالوني لملاقاة فريق سلافيا براغا خارج ملعبه يوم 23 اكتوبر.





ويستضيف برشلونة مباراتين الجولة الخامسة والسادسة على ملعبه في الكامب نو، حيث يواجه فريق سلافيا براغا يوم 5 نوفمبر، بينما يلتقي ضد فريق بوروسيا دورتموند يوم 27 ديسمبر.





وينهي الفريق الكتالوني مشواره في دور المجموعات يوم 5 ديسمبر على ملعب السان سيرو مع فريق إنتر ميلان الإيطالي.





وكان فريق برشلونة قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من فريق ليفربول، بعد الهزيمة بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3 في الدور النصف نهائي من البطولة.





يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي هو بطل نسخة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وذلك عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.