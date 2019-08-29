مواعيد مباريات برشلونة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا
الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:48 م
أحمد عصام
Advertisements
أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، واوقعت القرعة فريق برشلونة الإسباني مع فريق إنتر ميلان الإيطالي، بجانب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وفريق سلافيا براغا.
ويسعى فريق برشلونة لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد غيابه عن خزائن الفريق منذ عام 2015 والذي حققه البارسا مع مدربه لويس إنريكي.
وسيبدأ البارسا مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا بملاقاة فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم 17 سبتمبر على ملعب السيجنال ادونا بارك خارج ملعب برشلونة.
ويلتقي برشلونة مع فريق إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب الكامب نو يوم 2 أكتوبر المقبل، وسيخرج الفريق الكتالوني لملاقاة فريق سلافيا براغا خارج ملعبه يوم 23 اكتوبر.
ويستضيف برشلونة مباراتين الجولة الخامسة والسادسة على ملعبه في الكامب نو، حيث يواجه فريق سلافيا براغا يوم 5 نوفمبر، بينما يلتقي ضد فريق بوروسيا دورتموند يوم 27 ديسمبر.
وينهي الفريق الكتالوني مشواره في دور المجموعات يوم 5 ديسمبر على ملعب السان سيرو مع فريق إنتر ميلان الإيطالي.
وكان فريق برشلونة قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من فريق ليفربول، بعد الهزيمة بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3 في الدور النصف نهائي من البطولة.
يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي هو بطل نسخة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وذلك عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
Advertisements
- سواريز يواصل العقم التهديفي بدوري أبطال أوروبا خارج الكامب نو
- برشلونة في مجموعة نارية بدوري أبطال أوروبا
- رونالدو يكشف عن ترشيحاته لبطل دوري أبطال أوروبا
- بوروسيا دورتموند يسخر من برشلونة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا
- بعد قرعة دوري الأبطال.. تاريخ مواجهات برشلونة مع إنتر ميلان
- ريال مدريد: لن نتحدث عن نيمار لنكون محترمين.. وفريقنا على أعلى مستوى
- زانيتي يتوعد برشلونة بتصريحات نارية بعد قرعة دوري الأبطال
- عاجل - باريس سان جيرمان يتفق مع بديل نيمار
- قائد بوروسيا دورتموند: لم نتفاجئ من مواجهة برشلونة.. وسنفوز عليهم
- أخبار برشلونة: تفاصيل صفقة انتقال نيمار للبرسا وتعليق بارتوميو ومجموعة حديدية بدوري الأبطال وسبب تعطل الصفقة المنتظرة