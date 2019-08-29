"الأمور حسمت".. نيمار في برشلونة و"راكيتيش" كلمة السر









بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، قالت تقارير إعلامية، بأن نادي برشلونة قد نجح في إقناع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التنازل عن خدمات الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، وهذا بعدما كان النادي الباريسي قد رفض أكثر من عرض رسمي من قبل مسؤولي برشلونة منذ بداية الميركاتو، ولكن يبدو بأن الطرفين قد توصلا إلى إتفاق في نهاية الأمر، وسيتم إنتقال نيمار إلى ملعب كامب نو خلال الساعات المقبلة.





وبحسب ما ذكرته، صحيفة ـle10sport، فإن كل الأطراف في صفقة نيمار قد أتفقت على حسم الأمور قبل غلق الميركاتو، مؤكدة بأن مسألة إنتقال نيمار دا سيلفا إلى كتالونيا أصبجت مسألة وقت لا أكثر، وعلى الأرحج سيكون اللاعب متواجد ضمن صفوف النادي الكتالوني قبل يوم الأثنين المقبل الموافق 2 ستبمبر.





وهذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة Téléfoot، فإن لاعب خط وسط برشلونة، الدولي الكرواتي إيفان راكيتش كان هو كلمة السر في نجاح صفقة الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، حيث وافق اللاعب في نهاية الأمر على الأنتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان ليكون جزء من الصفقة.





وأوضحت الصحف الإسبانية، بأن موافقة راكيتيش على إنتقاله إلى صفوف برشلونة كانت نقطة مفصلية في سير المفاوضات، حيث كان باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ مالي بالإضافة إلى لاعبين من صفوف برشلونة ضمن الصفقة، وكان أغلب نجوم الفريق الكتالوني رافضون فكرة الإنتقال نحو العاصمة الفرنسية، ولكن يبدو بأن راكيتش قد وافق في النهاية وسيكون لاعبًا في كتيبة المدرب توماس توخيل في الفترة المقبلة، في حين سيعود نيمار إلى كتالونيا وإلى ملعب كامب نو ليكتب فصة جديدة من فصول قصته مع برشلونة.



