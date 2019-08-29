أبرزهم محمد رمضان وأحمد السقا.. نجوم تزوجوا من خارج الوسط الفني (صور)

عدد ليس بقليل من نجوم الوسط الفني، فضلوا الارتباط من خارج الوسط، قد يرجع ذلك إلى إدراكهم بصعوبة وقسوة المهنة التي قد تضطرهم جميعا إلى الانشغال عن أهلهم وذويهم بسبب طبيعة الفن، ولذك فضلوا أن يكون شريك حياتهم من خارج الوسط الفني.

وقد يفضل البعض الابتعاد عن الأضواء أو يشاركون زوجاتهم في المناسبات الرسمية، إلا أن "الفجر الفني" رصد عدد من الصور لنجوم الفن الذين ارتبطوا من خارج الوسط الفني مع عائلاتهم.

يأتي منهم: "المطرب أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج، كانت زوجته تعمل مطربة في دار الأوبرا قبل الزواج،

لكنها اعتزلت الغناء بطلب شخصي منه لغيرته الشديدة عليها، لاقى هذا الأمر هجوما عنيفًا من رواد مواقع التواصل فور تصريحها به في لقاء تلفزيوني".





كما تزوج الفنان محمد رمضان من نسرين عبدالفتاح، تزوجا في عام 2012 بعد طلاقه من زوجته الأولى، وأنجبا "علي" و "كنز"، يذكر أن محمد رمضان له من زوجته الأولى ابنة تدعى "حنين".

أما ا لفنان عاصي حلاني وزوجته كوليت بولس، فكانت زوجته ملكة جمال سابقة للبنان منذ أكثر من 20 عام،

تعتبر هذه الزيجة من أكثر الزيجات صمودًا في الوسط الفني، والتقيا عندما كان يصور كليب أغنيته "واني مارق ماريت" عام 1995.

الفنان محمد حماقي وزوجته نهلة الحجري، تعمل زوجته في مجال الموضة والأزياء، وانفصلا سابقاً في هدوء دون ابداء أي تصريحات عن الأمر، لكنهما عادا لبعضهما مجددًا بعد حل الخلافات في هدوء أي أيضًا دون أن يصرحا بشيء عن الأمر.

ا لفنان أحمد رزق وزوجته المغربية أحلام، تزوجا عام 2006 وصرح أن الفنانة "سلوى خطاب" كانت سببًا في تعرفهما، حيث كانا في زيارة لها وتقابلا بالصدفة ووقع في حبها.





الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل.. تعتبر هذه الزيجة هي السادسة للفيشاوي، لكنها الأولى التي تظهر معه في احتفال رسمي أو مناسبة فنية، لندى كامل أنشطة تجارية في مجال الإنشاءات والمعمار وكذلك تعمل في مجال الموضة والأزياء مؤخرًا.

الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، هدى زاهر هي أيضًا مديرة أعماله، لهما 4 بنات هم "ملك وليلى ومنى ونور".

الفنان راغب علامة وزوجته جيهان علامة، تعمل زوجته كمصممة مجوهرات، تزوجا عام 1996 وانجبا ابنين هما خالد ولؤي، جيهان هي الزوجة الثانية له الذي سبق وتزوج من سيدة لبنانية فرنسية انفصل عنها بعد عامين فقط.

الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير، تعمل مها كمصممة أزياء، شاركت في تقديم برنامج مختص بالفن والموضة على أحد القنوات التلفزيوينة أيضًا، وهي أم أبناءه الثلاثة ياسين وحمزة ونادية، وهي أم أبناءه الثلاثة ياسين وحمزة ونادية، شاركت في تقديم برنامج مختص بالفن والموضة على أحد القنوات التلفزيوينة أيضًا.