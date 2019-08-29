أخبار برشلونة: تفاصيل صفقة انتقال نيمار للبرسا وتعليق بارتوميو ومجموعة حديدية بدوري الأبطال وسبب تعطل الصفقة المنتظرة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 29 أغسطس لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أهمها اقتراب حسم صفقة البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 29-8-2019:-





عاجل - سكاي سبورت تزف بشري سارة جديدة لبرشلونة بشأن نيمار





عادت شبكة "سكاي سبورت" لتؤكد مجددًا حسم نادي برشلونة صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الناديين خلال الفترة الماضية.





وكانت الشبكة الإيطالية أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس أن الإتفاق تم بالفعل بين برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي بخصوص عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلي النادي الكتالوني هذا الصيف، وأنه يتبقي فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.





وخرجت بعض وسائل الإعلام تنفي توصل برشلونة لإتفاق مع باريس سان جيرمان لضم نيمار ومنها شبكة " " التي أكدت أن المفاوضات لا زالت جارية بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، ولكن لا يوجد شيء أغلق بين الناديين حتى الآن، النادي الفرنسي ينفي توصله لاتفاق مع النادي الكتالوني".





كما نفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي يترأسها ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي أنباء توصل الناديين إلي اتفاق لعودة "نيمار" إلي النادي الكتالوني.





ولكن عادت "سكاي سبورت" مرة أخري وأعلنت قبل قليل، توصل ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان إلي اتفاق نهائي بخصوص عودة "نيمار" إلي البارسا هذا الصيف، وأنه سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.





زانيتي يتوعد برشلونة بتصريحات نارية بعد قرعة دوري الأبطال





علق الأرجنتيني خافيير زانيتي، أسطورة نادي إنتر ميلان الإيطالي والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس النادي، على القرعة التي وقع بها فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرًأ لأن فريقه يعرف جيدة نقاط القوة في نادي برشلونة الإسباني ومستعد لمواجهاتهم في دوري أبطال أوروبا بكل قوة.





وخلال تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورت" قال زانيتي: "سنواجه برشلونة مرة أخرى نحن على دراية بنقاط قواتهم لكن سنلعب ضد الفرق الأخرى ايضا و ليس برشلونة فقط".





وأكمل نائب رئيس الإنتر تصريحاته قائلاً: " نعود إلى برشلونة ونعرف إمكانات هذا الفريق، لكننا سنقاتل من أجل كل نقطة، الفريقان الآخران في المجموعة أيضا أقويا، سنرى ما سيحدث".





سكاي سبورت تكشف عن سبب تعطل صفقة نيمار إلى برشلونة





كشفت شبكة "سكاي سبورت"، اليوم الخميس، عن وصول نادي برشلونة لاتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن نيمار دا سيلفا ليعود مجدداً إلى كامب نو بعد عامين من رحيله للدوري الفرنسي بشكل مفاجئ في صفقة أثارت الرأي العام الرياضي والكتالوني بشكل خاص.





وأشارت الشبكة أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان على أساس نقدي بالإضافة إلى الثنائي توديبو وإيفان راكيتيش في حين أن عثمان ديمبيلي لم يعط أي موافقة حتى الآن بشكل رحيله إلى الدوري الفرنسي وهو ما يُعطل الصفقة.





ويعود نيمار إلى برشلونة بعدما تدهورت علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان منذ إعلان رغبته في الانتقال إلى الدوري الإسباني وسينضم اللاعب إلى "كامب نو" في مقابل مبلغ مادي والثنائي راكيتيش وتوديبو بينما لم يمنح ديمبيلي موافقته حتى الآن ولكن يتوقع أن تتم الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.





وأبدى نيمار رغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان مما أحدث ضجة كبيرة منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية في مايو الماضي حتى الآن كما دخل ناديي ريال مدريد ويوفنتوس على خط المفاوضات مع النجم البرازيلي.





رئيس برشلونة يرفض الكشف عن تطورات صفقة نيمار





رفض جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، التعليق على آخر تطورات المفاوضات بين البارسا وباريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل استعادة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، حيث ان بارتوميو عند سؤاله عن "نيمار" كان جوابه: "اليوم كانت القرعة".





ووفقًا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية في فرنسا وإسبانيا فإن برشلونة يرغب بالفعل في ضم نيمار لكنه لا يريد المجازفة والذهاب إلى إدارة باريس والتي تعلم جيدا أنهم سيفرضون عليهم شروطهم وسيطلبون أموالا ضخمة لن يستطيع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا أن يدفعها في الوقت الحالي.





ويأتي ذلك خاصة بعد أن دفع مسؤولي البارسا الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد والمقدر بـ 120 مليون يورو، لكن ليوناردو قام بالاجتماع بنيمار والأخير أبلغه أنه يريد الرحيل وبدأت مرحلة جديدة في حياة البرازيلي.





وذهب إيريك أبيدال مدير التعاقدات بنادي برشلونة إلى باريس والتقطته العدسات وهو في طريقه إلى إدارة الباريسيين من أجل التفاوض لكن لم يصل الناديان إلى أي حل يرضي جميع الأطراف، فالبارسا لا يريد دفع الأموال ويرغب في إدخال لاعب أو لاعبين في الصفقة والخليفي يرفض ويطلب الأموال فقط، وحتى هذه اللحظة لا يعرف أي شخص في باريس أو برشلونة إلى أين سيذهب نيمار؟!





عاجل.. أول تعليق رسمي من برشلونة حول صفقة نيمار





كثرت التقارير الصحفية والإعلامية في الساعات الماضية، بشأن صفقة إنتقال الدولي البرازيلي "نيمار دا سيلفا"، البداية كانت صباح اليوم مع تأكيدات سكاي سبورتس، بأن نيمار قد إنتقل لبرشلونة بالفعل، وباريس وافق على عرض البلوجرانا، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، ثم ظهرت أنباء أخرى تقودها بي إن سبورتس، وصحيفة سبورت وكذلك بعض الصحف الفرنسية، وقالت بأنه لا إتفاق قد تم بين برشلونة وبين باريس بخصوص الصفقة المثيرة للجدل.





ووسط هذا وذاك، ظهرت تصريحات رسمية لأول مرة من قبل إدارة برشلونة، متمثلة في غويليرمو أمور مارتينيز (مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة)، والذي رد عن تساؤلات بعض الصحفيين حول صفقة نيمار، وخرجت منه وسائل الإعلام ببعض التفاصيل الصغيرة بخصوص هذه الصفقة.





في البداية، قال غويليرمو أمور مارتينيز، بأنه لا يوجد أي شيء قد حسم بخصوص صفقة نيمار، وعلق على سؤال بخصوص هذا الشآن قائلًا: ‏"نيمار؟ حاليا لا يوجد شيء، ولكن سنرى ماذا سيحدث في الساعات القادمة"، وبعد ذلك رد آمور عن تساؤل آخر يقول، هل سيصل نيمار إلى برشلونة قبل يوم الأثنين المقبل، حيث علق آمور قائلًا: "لا أعرف.. سنرى".





سبورت: صدمة جديدة في برشلونة بشأن نيمار





كشفت صحيفة "سبورت" الاسبانية حقيقة الأنباء التي ترددت حول توصل نادي برشلونة إلي إتفاق نهائي مع نادي باريس سان جيرمان لضم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق الباريسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وذكرت الصحيفة الاسبانية أنه لا يوجد أي إتفاق بين برشلونة وباريس سان جيرمان حتي الآن بخصوص إنتقال البرازيلي "نيمار" للنادي الكتالوني، مؤكدة أن هناك بوادر جيدة تشير إلى اقتراب اتفاق الناديين علي حسم الصفقة قريبًا.





وكانت شبكة "سكاي سبورت" أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس أن الإتفاق تم بالفعل بين برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي بخصوص عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلي النادي الكتالوني هذا الصيف، وأنه يتبقي فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.





وخرجت بعض وسائل الإعلام تنفي توصل برشلونة لإتفاق مع باريس سان جيرمان لضم نيمار ومنها شبكة " ESPN" التي أكدت أن المفاوضات لا زالت جارية بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، ولكن لا يوجد شيء أغلق بين الناديين حتى الآن، النادي الفرنسي ينفي توصله لاتفاق مع النادي الكتالوني".





برشلونة في مجموعة نارية بدوري أبطال أوروبا





أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019-2020 والمقامة في الإمارة الفرنسية موناكو حاليا، عن قوع نادي برشلونة الإسباني ضمن منافسات المجموعة السادسة من البطولة الأوروبية الكبيرة.





وكان برشلونة نجح في بلوغ نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، لكنه فشل في تجاوز ليفربول بعد انتهاء مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.





وجاء برشلونة في المجموعة السادسة بجانب كل من بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ.









عاجل.. أول تعليق رسمي من برشلونة حول صفقة نيمار

كثرت التقارير الصحفية والإعلامية في الساعات الماضية، بشأن صفقة إنتقال الدولي البرازيلي "نيمار دا سيلفا"، البداية كانت صباح اليوم مع تأكيدات سكاي سبورتس، بأن نيمار قد إنتقل لبرشلونة بالفعل، وباريس وافق على عرض البلوجرانا، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، ثم ظهرت أنباء أخرى تقودها بي إن سبورتس، وصحيفة سبورت وكذلك بعض الصحف الفرنسية، وقالت بأنه لا إتفاق قد تم بين برشلونة وبين باريس بخصوص الصفقة المثيرة للجدل.

ووسط هذا وذاك، ظهرت تصريحات رسمية لأول مرة من قبل إدارة برشلونة، متمثلة في غويليرمو أمور مارتينيز (مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة)، والذي رد عن تساؤلات بعض الصحفيين حول صفقة نيمار، وخرجت منه وسائل الإعلام ببعض التفاصيل الصغيرة بخصوص هذه الصفقة.

في البداية، قال غويليرمو أمور مارتينيز، بأنه لا يوجد أي شيء قد حسم بخصوص صفقة نيمار، وعلق على سؤال بخصوص هذا الشآن قائلًا: ‏"نيمار؟ حاليا لا يوجد شيء، ولكن سنرى ماذا سيحدث في الساعات القادمة"، وبعد ذلك رد آمور عن تساؤل آخر يقول، هل سيصل نيمار إلى برشلونة قبل يوم الأثنين المقبل، حيث علق آمور قائلًا: "لا أعرف.. سنرى".

وأشارت بعض المواقع الإسبانية، بأن تصريحات مدير العلاقات في برشللونة، تؤكد وجود مفاوضات على أعلى مستوى بين برشلونة وباريس سان جيرمان في هذا التوقيت، وربما الصعب الآن هو ليس إقناع باريس بالتخلي عن خدمات نيمار، بل إقناع الإدارة الباريسية بالتنازل عن بعض طلباتها المالية بشأن البرازيلي الدولي، حيث أصبحت إدارة باريس مقتنعة بأن مهمة الحفاظ على نيمار صعبة للغاية، ولذا فإنها تفكر الآن في الحصول على أكبر مكاسب مادية ممكنة جراء عملية بيعه وإنتقاله إلى صفوف نادي برشلونة.



عاجل - باريس سان جيرمان يتفق مع بديل نيمار