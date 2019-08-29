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الجيش اليمني: المعركة مستمرة حتى استكمال التحرير الكامل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:36 م
الجيش اليمني: المعركة مستمرة حتى استكمال التحرير الكامل
العميد الركن عبده مجلي
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وكالات
 
أكد المتحدث الرسمي للجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، أن المعركة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مازالت مستمرة حتى استكمال التحرير لكامل التراب اليمني.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي بمأرب، أن مليشيا الحوثي المتمردة تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد أمام ضربات قوات الجيش اليمني، وذلك في جبهات صعدة والجوف وحجة والضالع ونهم، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية.

وأشار العميد مجلي إلى استمرار الانقلابيين الحوثيين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق السكان في مناطق سيطرتهم، إضافة إلى عدم التزامهم بالهدنة في الحديدة، ومواصلة قصفها للأحياء السكنية، ورفضها تسليم خرائط الألغام إلى فريق الأمم المتحدة.

هذا وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بيانا اليوم الخميس، يتهم فيه الميليشيات المتمردة بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة في عدن.

وقال هادي: "الميليشيات المتمردة هاجمت مؤسسات الدولة ومعسكراتها في عدن.. تم التوجيه بالعفو العام عن تشكيلات ما يسمى بالنخب الشبوانية".

وأضاف: "بدأنا مواجهة المليشيات في شبوة والتصدي لها من قبل الجيش.. والجيش يواجه تمردا مسلحا قامت به ما يسمى بميليشيات المجلس الانتقالي".

وتابع: "غارات طيران الإمارات أجبرت القوات على الانسحاب لتجنيب عدن الدمار"، مطالبا السعودية بالتدخل لإيقاف القصف الجوي ضد قواتنا المسلحة.

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