"أفضل لاعب في أوروبا".. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

رصد محرك البحث جوجل أبرز الموضوعات المتداولة، اليوم الخميس، 29 أغسطس، والتي جاء أبرزها نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا، وتستعرض "الفجر" أبرز هذه الموضوعات خلال السطور القادمة.

قرعة دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي جرت اليوم الخميس بإمارة "موناكو" الفرنسية، عن وقوع ليفربول الإنجليزي الذي يضم النجم المصري محمد صلاح في مجموعة سهلة مع فرق "نابولي، سالزبورج، جينك".

وضمت المجموعة الأولى في القرعة، أندية باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، جالطة سراي، أما المجموعة الثانية ضمت أندية بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، النجم الأحمر.

وفي المجموعة الثالثة جاءت أندية مانشستر سيتي، شاختار، دينامو زغرب، أتالانتا، كما ضمت المجموعة الرابعة أندية يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو، وجاءت المجموعة الخامسة بأندية ليفربول، نابولي، سالزبورج، جينك.

والمجموعة السادسة ضمت أندية برشلونة، دورتموند، إنتر ميلان، سلافيا براج، والمجموعة السابعة ضمت أندية زينيت، بنفيكا، ليون، لايبزيج، والثامنة ضمت أندية تشيلسي،أياكس، فالنسيا، ليل.

أفضل لاعب في أوروبا

فاز المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول،بلقب أفضل لاعب في أوروبا متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما حصل الدولي الهولندي على لقب أفضل مدافع في أوروبا.

وأصبح فيرجيل فان دايك، أول لاعب هولندي يحصل على جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا له.

لعب المدافع الهولندي مع ليفربول في 59 مباراة الموسم الماضي وسجل تسعة أهداف، كما قام بصناعة أربعة أهداف، كما نجح اللاعب في الاستحواذ على الكرة من المنافسين أثناء اللعب في حوالي 70 في المئة المواجهات الثنائية، سواء في على الأرض أو في الالتحامات في الهواء.

الزمالك

نجح فريق كرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على فريق مصر المقاصة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، باستاد برج العرب ضمن فعاليات دور الثمانية لكأس مصر،.

وتأهل الزمالك لمبارة نصف النهائي للمرة الرابعة عشر متتالية، بالهدف الصاروخي، الذي سجله نجم الفريق عبد الله جمعة في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة في تقديرها لتسكن الشباك.

تنسيق المرحلة الثالثة 2019

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق من باقى الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة حتى إعلان نتيجة المرحلة كاملة بعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني للثانوية العامة الذى يبدأ بعد غد السبت.

وأوضح مكتب التنسيق أن عدد طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق بلغ 76 ألف طالب حتى الآن، موضحا أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات هؤلاء الطلاب ومسموح لهم التعديل بقائمة الرغبات الخاصة بهم حتى الانتهاء من أعمال المرحلة كاملة.

كما بدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقي الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019 بحد أدني 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.

العلاوات الخمس

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش، ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.

وأوضحت الجمعية أنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقًا لما أفدت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة، قبل صدور الكم محل طلب الرأي.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدرت حكمًا في الطعون أرقام 57347 و 59539 و 4384 لسنة 64ق قضى بأحقية اصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من على مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.