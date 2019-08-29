الرئيس اليمني يتهم الميليشيات بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يتهم فيه الميليشيات المتمردة بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة في عدن.

وقال هادي، في بيان له، اليوم الخميس: "الميليشيات المتمردة هاجمت مؤسسات الدولة ومعسكراتها في عدن.. تم التوجيه بالعفو العام عن تشكيلات ما يسمى بالنخب الشبوانية".

وأضاف: "بدأنا مواجهة المليشيات في شبوة والتصدي لها من قبل الجيش.. والجيش يواجه تمردا مسلحا قامت به ما يسمى بميليشيات المجلس الانتقالي".

وتابع: "غارات طيران الإمارات أجبرت القوات على الانسحاب لتجنيب عدن الدمار"، مطالبًا السعودية بالتدخل لإيقاف القصف الجوي ضد قواتنا المسلحة.