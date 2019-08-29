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الرئيس اليمني يتهم الميليشيات بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:28 م
الرئيس اليمني يتهم الميليشيات بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة
الرئيس اليمني
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وكالات
 

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يتهم فيه الميليشيات المتمردة بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة في عدن.

وقال هادي، في بيان له، اليوم الخميس: "الميليشيات المتمردة هاجمت مؤسسات الدولة ومعسكراتها في عدن.. تم التوجيه بالعفو العام عن تشكيلات ما يسمى بالنخب الشبوانية".

وأضاف: "بدأنا مواجهة المليشيات في شبوة والتصدي لها من قبل الجيش.. والجيش يواجه تمردا مسلحا قامت به ما يسمى بميليشيات المجلس الانتقالي".

وتابع: "غارات طيران الإمارات أجبرت القوات على الانسحاب لتجنيب عدن الدمار"، مطالبًا السعودية بالتدخل لإيقاف القصف الجوي ضد قواتنا المسلحة.

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