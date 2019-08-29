أول تعليق من كلوب حول تتويج فان دايك بجائزة الأفضل في أوروبا

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، عن فوز لاعبه فيرجيل فان دايك بجتئزة الأفضل في أوروبا، مشيرًا لأنه أمر مذهل، حيث آراد كلوب محادثته عن الفور لكن توجب عليه الصعود على المسرح.

وأضاف كلوب في تصريحات صحفية: "أنا في غاية السعادة له ولنا أيضًا لأنه يعلم أنه لولا وجود الفريق من حوله، لما استطاع الفوز بهذه الجائزة. إنها جائزة لنا جميعًا وأرسلنا رجلنا الضخم ليتسلمها".





وأضاف: "من النادر أن يحقق مدافع هذه الجوائز، هذا خبرٌ مهم جدًا لكرة القدم وإشارةٌ في غاية الأهمية للعبة. نعم، نحب جميعًا الأهداف ونريد تسجيلها ومشاهدتها لكن يجب أن تهتم الناس بالدفاع أكثر فأكثر. فيرجيل مدافع استثنائي هو الأفضل في العالم حاليًا بنسبة".





وأردف مدرب بالحديث عن القرعة قائلاً: "الجميع في ليفربول يتمتعون بهذه البطولة ، لذلك سيكون رائعًا ، الليالي الأوروبية في الانفيلد، الجميع مرحب بهم، دعونا نفعل ذلك بقدر ما نستطيع".





واستطرد قائلاً: "فان دايك مدافع إستثنائي، بالوقت الراهن هو أفضل مدافع في العالم بنسبة 100% ، لذلك هو يستحق هذه الجائزة تمامًا".





وأكمل: "رائع، هذا أمر هائل، أردت الإتصال به على الفور ولكن كان عليه أن يصعد على المنصة ، أنا سعيد من أجله ومن أجلنا، هو يعلم بإنه لما كان سيحقق الجائزة دون الفتيان من حوله، إنها جائزة لنا جميعاً".





وأشار بقوله: "لقد أرسلنا رجلنا الكبير ليحصل على هذه الجائزة، إنه حقاً أمر نادي بالنسبة لمُدافع، إنه أمر مُهم لكرة القدم، وعلامة مُميزة لكرة القدم".





وأكد كلوب: "نعم جميعنا نحب الأهداف ونريد تسجيلها ومشاهدتها ، ولكن هناك الكثير من الناس والناس يتحمسون من أجل الدفاع، فيرجيل هو مُدافع إستثنائي ، وحالياً 100% هو أفضل مُدافع بالعالم".



