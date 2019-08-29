أخبار ريال مدريد: مجموعة نارية للريال بدوري الأبطال الإعلان عن الموقف النهائي من ضم نيمار وصفقتين ناريتين لتعويض بوجبا

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 29 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها وقوع الملكي في المجموعة الأولي لدوري أبطال أوروبا برفقة كلا من باريس سان جيرمان وكلوب بروج وجلطة سراي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- عاجل .. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا الآن.. مجموعات حديدية لبرشلونة وريال مدريد

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020 لدور المجموعات، عن مجموعات نارية ومواجهات كبري بين كبار أوروبا، وذلك في القراعة التي أقيمت مساء اليوم، بإمارة موناكو الفرنسية في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

- المجموعة الأولي: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - جلطة سراي

- المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - توتنهام - أولمبياكوس - النجم الأحمر

- المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي - شاختار دونيتسك - دينامو زغرب - أتالانتا

- المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - لوموكتيف موسكو

- المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج النمساوي - جينك البلجيكي

- المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - سلافيا براج

- المجموعة السابعة: زينيت الروسي - بنفيكا - ليون -لايبزيج

- المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس أمستردام - فالنسيا - ليل





- عاجل.. ريال مدريد في مجموعة نارية بدوري أبطال أوروبا

وقع نادي ريال مدريد الإسباني في مجموعة صعبة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020. فيما جاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولي: باريس سان جيرمان الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – كلوب بروج الروماني – جالاطا سراي التركي

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني – توتنهام الإنجليزي – أولمبياكوس اليوناني – النجم الاحمر

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي – شاختار الأوكراني – دينامو زغرب الكرواتي – أتالانتا الإيطالي

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني – ليفركوزن الألماني – لوكومتيف موسكو الروسي

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي – نابولي الإيطالي – سالزبورغ النسماوي – جينت البلجيكي

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني – بوروسيا دورتموند الألماني – إنتر ميلان الإيطالي – سلافيا براج التشيكي

المجموعة السابعة: زينيت الروسي – بنفيكا البرتغالي – ليون الفرنسي – لايبزيج الألماني

المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي – أياكس الهولندي – فالنسيا الإسباني – ليل الفرنسي





- عاجل.. ريال مدريد يحسم مصير حارسه كيلور نافاس

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني على وشك التوقيع مع باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت التقارير على أن الحارس الدولي الكوستاريكي طلب الرحيل عن النادي الملكي، ولديه اتفاق مع باريس سان جيرمان، ومن الممكن أن يأتي الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا لاعب البي إس جي لريال مدريد مُعاراً لمدة موسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن نافاس لديه اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن العقد وتبقى الاتفاق بين الناديين وهو قريب جداً ومن الممكن ان يتم مقابل 10 مليون يورو و إعارة أريولا.

ومن ثم فإن بيع نافاس سيحتم على ريال مدريد التعاقد مع حارس بديل وبالفعل كان هناك الكثير من الخيارات مثل سيرجيو ريكو من اشبيلية الإسباني، وكذلك خيمينيز من ويستهام الإنجليزي، وميرانتي من روما الإيطالي ولكن اريولا قد يكون خياراً جيداً لمدة عام ليأتي لونين الموسم القادم ويكون هو الخيار الثاني مع البلجيكي تيبو كورتوا.

وأشارت تقارير صحفية عديدة، أن هيفصل الحارس خطوة واحدة من حسم انتقاله لباريس سان جيرمان، مع اقتراب الناديين من الوصول لاتفاق على بنود العقد الذي يمنح نافاس فرصة ارتداء ألوان فريق العاصمة الفرنسية لثلاث مواسم براتب يصل إلى 6 ملايين يورو.

ومن الجدير بالذكر انه قد أخبر كيلور مدربه الفرنسي زين الدين زيدان يوم الأربعاء عن رغبته الرحيل خاصة بعد أن اتفق مع النادي الباريسي منذ مايو الماضي لكن رغبة باريس بالتعاقد مع جيانلويجي دوناروما من ميلان الإيطالي قد عطلت الصفقة لبعض الوقت، وعلى ذلك فإنه بعد فشل محاولتهم التعاقد مع الحارس الإيطالي الشاب، عاد مسئولو باريس لطلب ود كيلور

وستتضمن العملية انتقال أريولا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لريال مدريد بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون يورو، وعلى الرغم من أن كيلور قد أعطى زيدان كلمته بالاستمرار، إلا أن العرض الباريسي كان مغريا بالنسبة له: مركز أساسي وراتب أعلى من مدريد، وسيتم الإعلان عن الصفقة قريبا

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فباستثناء إمكانية قدوم أريولا إلى مدريد، بعد ما طالب نافاس ريال مدريد بالمغادرة، النادي لن يعمل على المزيد من التعاقدات في الأيام المتبقية من السوق.





- ريال مدريد يكشف عن موقفه الرسمي من صفقة نيمار

الجميع أتفق على إقتراب برشلونة من الحصول على صفقة نيمار، وبأن ريال مدريد قد إنسحب من الصفقة، وذلك بعدما أبدى اللاعب رغبة كبيرة في العودة إلى صفوف فريقه السابق، بالإضافة إلى عدم رغبة ريال مدريد في دفع مبالغ طائلة للحصول على خدمات نيمار، خاصة لكون النادي قد دفع هذا الموسم قرابة ال300 مليون يورو على عدة صفقات، أبرزها إيدين هازارد من تشيلسي ولوكا يوفينتش من آينتراخت فرانكفورت.

ولكن كان الحديث عن إنسحاب ريال مدريد هو تكنهات صحفية لا أكثر، حتي ظهر مدير العلاقات في نادي ريال مدريد مساء اليوم ليتحدث عن وضع النادي من صفقة نيمار، هل لازال هناك إهتمام من قبل النادي الملكي، بالحصول على خدمات البرازيلي الدولي ونجم باريس سان جيرمان.

تحدث إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات في النادي الملكي، وأطلق تصريحات أكدت بأن النادي الملكي قد أصبح بعيد كل البعد عن صفقة نيمار في هذا التوقيت،حيث قال لوسائل الإعلام في رده عن تساؤل بخصوص لاعب باريس سان جيرمان: "نيمار؟ نحن لا نريد التحدث عن لاعبين لا ينتمون إلى ريال مدريد. نريد أن نكون محترمين. أعتقد أن لدينا فريقاً رائعاً".

وكانت بعض الصحف الإسبانية وعلى رأسها ماركا، المقربة من ريال مدريد، قد أشارت بأن مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، قد وضع عدة أسماء خيارات أولى وبعد ذلك وضع خيارات ثانوية، ولم يكن نيمار من الخيارات الأولى بالنسبة للمدرب الفرنسي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

وأشارت الصحف الإسبانية، بأن ريال مدريد كان هدفه الأول هذا الصيف، هو إيدين هازارد، والهدف الثاني كان بول بوجبا، ولكن يبدو بأن إصرار مانشستر يونايتد على الإحتفاظ باللاعب الفرنسي، قد أجبر إدارة ريال مدريد عن التخلي عن فكرة ضم اللاعب في الصيف الحالي على الأقل.





- تقارير: بول بوجبا على استعداد لـ السير على خطة هازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم تلخميس، أن النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على إستعداد لـ السير على خطة النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق والذي انضم لصفوف النادي الملكي خلال الصيف الحالي، بعد مفاوضات طويلة بين الناديين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بول بوجبا ما يزال ينتظر ما يشبه المعجزة والتي من خلالها ينتقل إلى ريال مدريد، لهذا السبب لا يتوقف وكيل أعمال اللاعب في إيجاد مخرج لـ بول بوجبا وصيغة تسمح له من مغادرة الأولــد ترافورد.

الجدير بالذكر أنه لـ غاية يوم الأربعاء ما يزال مانشستر يونايتد مصراً على عـدم مغادرته النادي الإنجليزي، فيما يحلم بول بوجبا في أن يلعب في ريال مدريد تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، لقد بذل كل ما في وسعه حتى الآن لجعل النادي الإنجليزي يتفاوض بشأن صفقة إنتقاله إلى ريال مدريد.

المشكلة تكمن في إصرار مُلاك النادي الإنجليزي على المبالغة في المطالب المالية نظير قبول الصفقة، حيث تطلب إدارة المان يونايتد مبلغاً يُقدر بـ 200 مليون، رقم يجعل من إمكانية وصول بوجبا إلى البرنابيو مستحيل.

بالطبع كرر مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا على أن موكله لن يُجدد عقده مع الفريق الإنجليزي، محاولاً تكرار نسخة إيدين هازارد والتي عايش من خلالها نفس ما يحدث الآن مع بوغبا.

من جهة أخرى فإن رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي وبعد أن شارف عقد هازارد على الإنتهاء، وافق على الجلوس على طاولة المفاوضات تفادياً لـ خروج نجمه دون مقابل، والآن الفرنسي يستنسخ عملية هازارد، والتي يأمل من خلالها على أن تتسبب في نقله إلى الوجهة التي يريد أن يكون فيها وهي ريال مدريد تحت قيادة زيدان.

على الرغم من وضوح نية بول بوجبا في مسألة الرغبة في تمثيل الملكي الموسم المقبل، لكن العملية تبدوا معقدة لـ الغاية خاصةً مع بقاء 4 أيام على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، لذا كل المؤشرات تُشير إلى أن الفرنسي عليه أن ينتظر موسماً أخر لـ تحقيق رغبته.

مع صعوبة تنفيذ رغبة بوجبا والتي تتوافق مع رغبة مواطنه في مدريد "زيدان" فـ إن فان دي بيك كريستيان أريكسن ينتظرون الأخبار الجديدة من السانتياجو برنابيو.





- ماركا: ريال مدريد يتحرك ويرصد صفقتين مدويتين لتعويض عدم ضم بوجبا

أصبح تعاقد نادي ريال مدريد الاسباني مع اللاعب الفرنسي "بول بوجبا" أمرًا مستحيلًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث يتبقي 4 أيام على إغلاق سوق الإنتقالات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن نادي ريال مدريد يحاول البحث عن التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم خط وسط الفريق بالموسم الحالي قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ يبحث ف الخيارات المتاحة الأخري أمامه لتدعيم خط وسط الفريق بالموسم الحالي، بعد إستحالة الحصول على خدمات الفرنسي "بوجبا" هذا الصيف.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد لن يكون بإمكانه التعاقد مع "بوجبا" هذا الصيف، وبدأ التخطيط للحصول على خدماته الصيف المقبل، حيث طلب من اللاعب رفض التجديد مع مانشستر يونايتد لإجبار النادي الإنجليزي للموافقة على رحيله الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد قد يتجه للتعاقد مع واحد من الثنائي الدنماركي إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أو فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

ويسعي ريال مدريد لتدعيم صفوفه بصفقة قوية في وسط الملعب لرغبته في المنافسة على البطولات بالموسم الحالي، وتعويض إخفاقه بالموسم الماضي.





- نجم ريال مدريد إلى باريس مقابل 18 مليون يورو

أصبح الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمي ريال مدريد الاسباني على أعتاب الإنتقال لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الإعلامي "خوسيه لويس سانشيز" لبرنامج "جوجونيس" أن الإتفاق تم بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بخصوص رحيل "نافاس" للنادي الباريسي هذا الصيف، موضحًا أن الصفقة ستكلف خزينة باريس من 14 إلي 18 مليون يورو تقريبًا.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع "نافاس" لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق، والذي يعاني منه منذ رحيل الحارس الإيطالي العملاق جيانلويجي بوفون.

وإنتقل كيلور نافاس إلي ريال مدريد عام 2014 قادمًا من ليفانتي، وخاض مع الفريق 162 مباراة في مختلف البطولات، وحقق 52 "كلين شيت"، بينما استقبلت شباكه 159 هدفًا.

وحقق "نافاس" 11 بطولة مع الملكي (3 دوري أبطال أوروبا - 4 كأس العالم للأندية - 3 السوبر الأوروبي - 1 السوبر الاسباني)





- ماركا: بوجبا يتخذ أولى خطواته للانتقال إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن موقف الفرنسي "بول بوجبا" من تجديد تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي ينتهي بحلول صيف عام 2021.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن الفرنسي "بوجبا" أبلغ إدارة مانشستر يونايتد بأنه لن يجدد عقده تحت أي ظرف، خاصة وأنه يريد الانضمام لصفوف ريال مدريد الاسباني مع أول فرصة تسنح له.

وكان ريال مدريد يرغب للحصول على خدمات "بوجبا" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، لكن النادي الإنجليزي رفض وأعلن تمسكه باستمرار اللاعب رفقة الشياطين الحمراء بالموسم الحالي.

ويخطط ريال مدريد لدفع "بوجبا" لرفض تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد ، حتي يكون النادي الإنجليزي مجبرًا على الموافقة على رحيله خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خوفًا من رحيله مجانًا عام 2021.

ومن المتوقع أن يكثف ريال مدريد جهوده خلال الصيف المقبل لحسم صفقة "بوجبا" بعد إعلان اللاعب رفض تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.





تاريخ مواجهات ريال مدريد مع باريس سان جيرمان (تقرير)

أوقعت قرعة لكرة القدم في نسختها الحالية 2019-2020، نادي ريال مدريد أكثر الأندية الحاصلة على لقب البطولة "13 مرة" مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك ضمن المجموعة الأولى في البطولة، والتي ضمت كذلك كلً من كلوب بروج البلجيكي، وجالطة سراي بطل الدوري التركي.

البعض يتوقع بأن مهمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ستكون سهلة للعبور إلى الدور التالي، خاصة لكون الفريقين الآخريين، كلوب بروج وجالطة سراي أقل من ريال مدريد وباريس على مستوى الأمكانيات، ولكن كرة القدم لا تعترف أبدًا بهذه الأمور، وتبقى كل الحلول معلقة لحين الدخول إلى أرضية الملعب.

وبكل تأكيد يتذكر الجميع آخر مواجهتين، بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، والتي نجح فيهم ريال مدريد في تجاوز النادي الباريسي من دور ال16 في بطولة لموسم 2017-2018، بعدما فاز على باريس ذهابًا وإيابًا، بنتيجة 3-1 في مباراة سنتياجو برنابيو، و2-1 في ملعب حديقة ء.

ويشمل سجل مواجهات ريال مدريد مع باريس سان جيرمان 10 مباريات فقط، كان الغلبة فيهم للفريق الملكي، والذي إنتصر في 5 مباريات على نادي باريس سان جيرمان، في حين حسم التعادل مباراتين بين عملاقي إسبانيا وفرنسا، وفاز النادي الباريسي على ريال مدريد في ثلاث مرات فقط، كان أخرهما في تاريخ 1994/3/1 في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية، حيث حسمها الباريسون لصالحه بهدف نظيف.

ويطمح فريق المدرب زين الدين زيدان في تحقيق نتائج إيجابية في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ولما لا تحقيق إنجاز فريد من نوعه وحصد اللقب الرابع للنادي الملكي تحت إمارة المدرب الفرنسي، ليكون زيدان بذلك هو أول مدرب في تاريخ كرة القدم يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات، في حالة حقق هذا الإنجاز.



