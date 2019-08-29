فان دايك يكشف عن السبب الحقيقي وراء تحقيقه لجائزة الأفضل بأوروبا

أكد الندم الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، انه يجب أن يتوجه بالشكر إلى زملائه في الفريق، لأنه بدونهم وبدون الطاقم الفني ما كان ليحقق ما حققه على مدار هذا العام.





وقال فيرجيل فان دايك خلال تصريحات صحفية: "كان طريقًا طويلًا لكنه كان جزءً من رحلتي. أنا لستُ لاعبًا شق طريقه منذ البداية حينما كان يبلغ 18 عامًا وإنما كان عليّ أن أجتهد حتى أصل لما وصلت إليه وأنا سعيد جدًا بذلك. أنا فخور جدًا بالحصول على هذه الجائزة".



