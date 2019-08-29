فان دايك يكشف عن السبب الحقيقي وراء تحقيقه لجائزة الأفضل بأوروبا
الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:09 م
عمر عبدالعزيز
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أكد الندم الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، انه يجب أن يتوجه بالشكر إلى زملائه في الفريق، لأنه بدونهم وبدون الطاقم الفني ما كان ليحقق ما حققه على مدار هذا العام.
وقال فيرجيل فان دايك خلال تصريحات صحفية: "كان طريقًا طويلًا لكنه كان جزءً من رحلتي. أنا لستُ لاعبًا شق طريقه منذ البداية حينما كان يبلغ 18 عامًا وإنما كان عليّ أن أجتهد حتى أصل لما وصلت إليه وأنا سعيد جدًا بذلك. أنا فخور جدًا بالحصول على هذه الجائزة".
الجدير بالذكر انه قد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في اوروبا خلال عام 2019، وترشح لتلك الجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فيرجل فان دايك.
ونجح الهولندي فان دايك في تحقيق لقب أفضل لاعب في أوروبا خلال عام 2019، ويعد هو اللاعب الهولندي الوحيد الذي حقق تلك الجائزة في تاريخ اوروبا.
وكان موسم 2019 بالنسبة لفان دايك هو الأبرز في مسيرته الكروية، حيث حقق اللاعب المتألق 6 ألقاب فردية خلال هذا العام، وكانت الألقاب كالتالي :-
- لاعب الموسم باختيار رابطة اللاعبين.
- لاعب الموسم من البريميرليج.
- بطل دوري أبطال أوروبا.
- بطل السوبر الأوروبي.
- أفضل مدافع في دوري الأبطال
- أفضل لاعب في أوروبا.
وبجانب كل ذلك فقد قدم فيرجل فان دايك أداء مميز مع فريق ليفربول خلال الموسم الماضي، حيث قاد النادي الإنجليزي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2005.
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