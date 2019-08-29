١٦ علامة تؤكد أنك تعاني من الاكتئاب.. تعرف عليهم

الاكتئاب هو مرض يصيب النفس والجسم، ويؤثر على طريقة التفكير والتصرف ومن شأنه أن يؤدي إلى العديد من المشاكل العاطفية والجسمانية، حيث لا يستطيع الأشخاص المصابون بمرض الاكتئاب الاستمرار بممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد، إذ إن الاكتئاب يسبب لهم شعورا بانعدام أية رغبة في الحياة.





١- إحساس بعدم القيمة





٢- النوم لفترات طويلة





٣- صعوبة التركيز





٤- تغيرات في الشهيه





٥- عدم وجود طاقة كافية





٦ - القلق





٧- الغضب الشديد





٨- عدم الشعور بالسعادة





٩- الشعور باليأس والعجز





١٠- الشعور بالاحباط





١١- الشعور بالألم دون وجود تفسير





١٢- التفكير في الموت أو الانتحار





١٣- النقد

١٤- تراجع الثقه بالنفس

١٥- اليأس الشديد





١٦- ظهور هالات سواء تحت العين









نرشح لكم: دراسة: الاكتئاب يؤدى لتسريع شيخوخة





في جامعة ييل تقنية جديدة لمسح الدماغ لإظهار أن الكثافة المشبكية- وهي كمية الوصلات في الدماغ- تبدأ في الليونة بشكل أسرع قبل 10 سنوات لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب- في عمر 40 سنة بدلًا من 50.













وقد يعني ذلك فقدان الذاكرة في وقت سابق، وهو ما يسمى بالضباب الدماغي، تباطؤ الكلام، وحتى بداية ظهور الأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر.









وقالت الدكتورة إيرينا إيسترليس، وهي الكاتبة الرائدة، إنّ هذا البحث قد يقربنا من تفسير سبب تضاعف خطر الإصابة بالزهايمر لدى النساء اللائي يعانين من الاكتئاب بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.









وتضيف أنّ الدراسة يمكن أن تساعدنا أيضًا في تطوير واعتماد العقاقير لاستهداف "قرن آمون"-المكون الرئيسى لفقرات الدماغ، والمنطقة الدماغية المتأثرة بكل من الاضطرابات- مثل الكيتامين.









وكانت الدراسة صغيرة، والتى أجريت لـ 10 أشخاص فقط، لكن الدكتور إيسترليس أكدّ أنها الضوء الأخضر الذي كانوا يبحثون عنه لإقامة دراسة طويلة على مدار العام مع العديد من الأشخاص.





ويقول الدكتور إسترلِس إنه مع مرور الوقت، يمكننا فحص الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بسبب علامات الشيخوخة الدماغية التي قد تتحول إلى مشؤومة.









ويحذر الدكتور استيرليس قائلًا: "هناك الكثير مما يمكننا فعله، فنحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لأن جميع هذه الدراسات تستغرق وقتًا".









ويكمن السبب في أنه كان من الصعب جدا معرفة ما إذا كان الكآبة تتراكم في الدماغ عند البشر لأن عمليات مسح الدماغ يمكن أن ترى الكثير فقط.









ويمكن لمسح التصوير بالرنين المغناطيسي رسم خريطة لمناطق الدماغ، لكن لا يمكن عرض تيار مباشر من التغييرات المعقدة والسريعة التي تحدث على أساس دائم.





كما يعد أحد من أهم جوانب الدماغ الأكثر تعقيدًا هى نقاط الاشتباك العصبي، وهي الروابط بين العصبونات "الخلايا العصبية"، مما يسمح بالمعلومات للتنقل حول مناطق الدماغ وعبرها.









نرشح لكم: أستاذ بقصر العيني: الهالات السوداء حوال العين سببها الاكتئاب النفسي









قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الهالات السوداء تحت العين لا علاقة لها بالأنيميا على وجه الإطلاق.





وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الهالات السوداء حوال العين سببها الاكتئاب النفسي، وقد يجتمع مرض الأنيميا مع الاكتئاب النفسي في نفس الشخص.





ولفت إلى أن مريض الأنيميا عليه أن يصوم ولن يعاني من أي مشكلة، إلا إذا كانت نسبة الهيمولوجين4 جرام أو أقل.







