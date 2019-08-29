عاجل.. وفاة ابنة لويس إنريكي

أعلن أشرف بن عياد مراسل شبكة "بي إن سبورت" في برشلونة، خبر مفجع خاص بالاسباني لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا وسابقاً نادي برشلونة الإسباني خلال 2014 حتى 2017.





وغرد أشرف بن عياد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفاة ابنة لويس إنريكي "9 سنوات فقط" بعد صراع مع المرض لمدة خمسة أشهر".





وسبق للمدرب إنريكي أن تولى تدريب برشلونة "ب" وأيضاً نادي روما وسيلتا فيجو والفريق الأول في نادي برشلونة مروراً بتدريب منتخب إسبانياً منذ 2018.





وعلى صعيد آخر؛ أكد أشرف بن عياد أن نادي برشلونة لم يصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا وذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين الناديين ظهر اليوم الخميس في مدينة موناكو الفرنسية.





وقال بن عياد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لحد الآن صفقة نيمار مازالت معقدة، الاتفاق مازال بعيداً بين الطرفين رغم التفاؤل الموجود سابقا في برشلونة، سنرى إلي أي حد قد يساهم اجتماع محتمل بين الإدارتين اليوم في موناكو في تقريب وجهات النظر".





وتابع حديثه: "المفاوضات جارية بين الطرفين ولا اتفاق بين الطرفين لحد الآن".