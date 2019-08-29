كناشة يدعم دفاعات دكرنس للموسم الجديد

واصل نادى دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم تدعيمات الفريق الأول بعدما أعلن رسميا اليوم تعاقده مع السيد رضوان "كناشة" صاحب ال٢٧ عاما لتدعيم دفاعات الفريق الأول بالنادى.





اللاعب مثل سابقا أندية الإسماعيلى و القناة و تليفونات بنى سويف ووادى دجلة والأوليمبى والجزيرة بمطروح ووقع على عقوده إنتقاله لثلاث مواسم قادمة بحضور رئيس مجلس إدارة النادى الخضر إبراهيم.





وكان دكرنس قد تعاقد عقب نهاية الموسم الماضى وصعود الفريق لدورى القسم الثانى مع أيمن الجمل لقيادة الفريق فى الموسم المقبل ويعاونه كلا من حسام عبدالعال مدربا عاما وأحمد الجمل مدربا عقب رحيل مصطفى مرعى عن قيادة الفريق بعدما نجح فى الصعود والعودة بالفريق للقسم الثانى.





وخاض الفريق الأول حتى الأن ٥ وديات تمكن من الفوز بثلاث منها والتعادل سلبيا فى واحدة أمام شبان بدواى وتعرض لهزيمة واحدة أمام عمال المنصورة.





ويشارك الفريق فى الموسم المقبل بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى وهى مجموعة أندية بحرى بعدما غاب لثلاث مواسم عقب هبوطه للقسم الثالث.



