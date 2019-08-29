علاج لكسر الأظافر والحفاظ عليها.. تعرفي على الطريقة

إن العناية بالأظافر أمرٌ تقوم به مُعظم السيدات بشكل خاص، بالإضافة للعناية بالأظافر من الناحية الجماليّة فمن المُهم أن تكون الأظافر قوية وذات مظهر صحيّ، وقد يكون هذا الأمر غائب عن الكثير من السيدات اللاتي يُواجهن مشاكل في ضعف أظافرهن.









يتكون الظفر من مادّة الكيراتين الموجودة في الجلد وهي تحتوي على نسبة 15 % ماء وأملاح معدنية، وتتأثّر الأظافر بقوّة الجسم ومستوى توافر العناصر والمعادن فيه، فمثلًا لو حصل هناك نقص في كمية الكاليسيوم الموجودة في الجسم فإنّ ذلك سيؤثّر على نمو الأظافر بصورة غير مباشرة.





قد تتعرّض الأظافر إلى الكثير من المشاكل التي تؤثّر عليها وتتسبّب في تكسّرها وهشاشتها، والتي بدورها تعود لأسباب متعدّدة منها ما يعود لطريقة تعامل الشخص مع الأظافر، ومنها ما يكون لنقص عناصر معينة في الجسم ومنها ما هو مرتبط بأمراض معينة.













* أسباب ضعف الأظافر وتكسرها:





1 - إصابة الغدة الدرقية بالخمول ممّا يؤدي الى قلّة إفراز الهرمونات.

2 - استخدام المواد الكيميائية بكثرة وغسل اليدين بإفراط. 3 - الإصابة بفقر الدّم ونقص الحديد والكاليسيوم في الجسم.

4 - تناول بعض الأنواع من الأدوية مثل أدوية معالجة حبوب الشباب ومدرات البول.

5 - تعرّض الظفر للكسر بسبب الاصطدام بحاجز صلب أو تقليمها بصورة غير صحيحة.

6 - استخدام طلاء الأظافر ومزيله بكثرة فهو يعتبر من المواد الكيميائية الضارة.





* طرق العناية بالأظافر:





1 - تناول الغذاء الصحي الغني بالمعادن والفيتامينات والعناصر التي تحتاجها الأظافر من أجل النمو بصورة صحيحة وبطريقة جيّدة، وخاصة الخضار والفواكه الطازجة والأسماك والمأكولات البحرية.





2 - شرب الماء بكميات مناسبة فنقص المياة في الجسم من شأنه التسبّب في ضعف الأظافر وتكسرها.





3 - الابتعاد عن استخدام طلاء الاظافر باستمرار، واختيار أنواع الطلاء التي تحتوي على مواد مغذيّة للأظافر.





4 - استخدام القفازات في حال استخدام المنظفات الكيميائية.





5 - العمل على تقليم الأظافر باستمرار وبالصورة الصحيحة.





6 - القيام بترطيب اليدين والرجلين بما فيها الأظافر باستمرار من أجل المحافظة على ليونتها وعدم تكسّرها، ومن المفيد ايضًا ترطيب الأظافر بعد استخدام الماء.





7 - دهن كل من اليدين والأظافر بزيت اللوز ثمّ لفها بفوطة دافئة لمدة ربع ساعة، مع تدليك الاظافر بعد ذلك والعمل على التخلّص من الزوائد الميتة، والقيام بغسل اليدين جيدًا وتنشيفهما من الماء.





من الخلطات المفيدة في تقوية الأظافر خلطة زيت الزيتون المكوّنة، ولتحضيرها يتم وضع كميّة قليلة من الخل وصفار بيضة، ومن ثمّ تُدهن الأظافر بها، استخدام عصير الليمون من أجل زيادة قوّة الأظافر وحمايتها من التقصّف والتكسّر.





* للعناية بالأظافر من الناحية الجمالية يُفضل اتباع ما يلي:





1 - التقليل من استخدام طلاء الأظافر ومزيل الأظافر الذي يحتوي على مادة الأسيتون قدر الإمكان.





2 - استخدام المبرد بشكل صحيح والتخلص من الجلد الميت حول الأظافر، ويُساعد المبرد في تحديد الشكل المرغوب للأظافر أيضًا، ويجب استخدامه عندما تكون الأظافر جافة وغير مُبللة





3 - ستخدام الزيوت مثل زيت اللافندر مع إضافة بضع قطرات من عصير الليمون، ومن ثم وضع اليدين فيه لمدة عشر دقائق، فالزيوت تُساعد على الحفاظ على نعومة الأظافر، وإعطائها شكلًا جميلًا.





4 - عدم استخدام الأظافر في فتح المُعلّبات المعدنيّة أو غيرها من الأمور التي تُؤدّي إلى تكسُّرها.





5 - استخدام القفازات للسيّدات خاصة عند تنظيف الأواني وغيرها، لأنّ المُنظفات وخاصة الكلور من أكثر الأمور التي تُضعف الأظافر.





6 - استخدام كريم مُرطّب ودهن الأظافر به يوميًّا، أو ثلاث مرات أسبوعيًّا إن لم يكن استخدامه يوميًّا.





7 - يُمكن استخدام مُقوي الأظافر للحفاظ عليها من التكسُّر.



