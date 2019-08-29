أرقام فيرجيل فان دايك بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في أوروبا

نجح الهولندي فيرجيل فان دايك في أن يحصد لقب أفضل لاعب في أوروبا، ليكون بذلك هو أول مدافع في تاريخ كرة القدم يتوج بهذه الجائزة الرفيعة من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما نجح اللاعب الهولندي في خطف اللقب بعد منافسة قوية مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.





وكان فان دايك قد قدم موسم عظيم رفقة نادي ليفربول، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأرقام الجماعية، حيث نجح المدافع الهولندي في قيادة فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2005، وكذلك لقب بطولة السوبر الأوروبي، وهذا بالإضافة إلى نجاحه في حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي، وهذا بعدما تفوق المدافع صاحب ال27 عام عن أسماء كبيرة مثل محمد صلاح وبرناندو سيلفا وسيرغيو أجويرو، وكذلك هاري كين.





ولكن ماذا عن الأرقام الفردية لفيرجيل فان دايك رفقة ليفربول في الموسم الماضي، وكيف نجح اللاعب في إجبار الجميع على إعطاءه اللقب في وجود ميسي ورنالدو، ليكون بذلك أول لاعب يحصد لقب أفضل لاعب في أوروبا من نادي ليفربول منذ ستيفين جيرارد في موسم 2004-2005.





فيرجيل فان دايك شارك رفقة ليفربول في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، أي إنه لم يغيب سوى عن مباراة واحدة فقط، وخلال هذه الفترة سجل اللاعب ثلاث أهداف مع فريقه وصنع هدفين لزملائه، وتمكن فان دايك رفقة زملاءه في خط الدفاع ورفقة حارسهم أليسون بيكر في جعل ليفربول يخرج بشباك نظيفة في 21 مباراة من أصل 38 مباراة لعبت في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.





وكذلك لم ينجح أي مهاجم في "مراوغة" فان دايك خلال الموسم الماضي بالكامل، وكان اللاعب قد أكمل 50 مبراة بدون أن يتعرض للمراوغة، إلى أن كسرت هذه السلسلة بعدما تجاوزه لاعب أرسنال نيكولاس بيبي في مباراة ليفربول والجانرز الأخيرة في بطولة الدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى ذلك نجح فيرجيل فان دايك في الفوز الالتحامات الجسدية 24 مرة، لا يمتلك سوى خطأ وحيد فقط منذ بداية الموسم الماضي تسبب في هدف، وكان أمام نادي فولهام.