عاجل - أول تعليق من بارتوميو
الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:16 م
مني العوضي
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سئل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان والذي تدور حول مستقبله المفاوضات حتى الآن لنقله إلى ملعب "كامب نو" وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورد الرئيس الكتالوني بارتوميو على سؤال الصحفيين حول البرازيلي نيمار: "اليوم كانت القرعة"، في إشارة إلى قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2020.
وعقد اليوم الخميس إجتماعاً بين مسؤولي برشلونة وباريس سان جيرمان حول نيمار وتشير تقارير إسبانية إلى أن الجانبين لم يصلوا لأي اتفاق حتى الآن بشأن اللاعب.
وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن المجموعات التالية :-
- المجموعة الأولي: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - جلطة سراي
- المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ - توتنهام - أولمبياكوس - النجم الأحمر
- المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي - شاختار دونيتسك - دينامو زغرب - أتالانتا
- المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - لوموكتيف موسكو
- المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج النمساوي - جينك البلجيكي
- المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - سلافيا براج
- المجموعة السابعة: زينيت الروسي - بنفيكا - ليون -لايبزيج
- المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس أمستردام - فالنسيا - ليل
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