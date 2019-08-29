عاجل - أول تعليق من بارتوميو

سئل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان والذي تدور حول مستقبله المفاوضات حتى الآن لنقله إلى ملعب "كامب نو" وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ورد الرئيس الكتالوني بارتوميو على سؤال الصحفيين حول البرازيلي نيمار: "اليوم كانت القرعة"، في إشارة إلى قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2020.





وعقد اليوم الخميس إجتماعاً بين مسؤولي برشلونة وباريس سان جيرمان حول نيمار وتشير تقارير إسبانية إلى أن الجانبين لم يصلوا لأي اتفاق حتى الآن بشأن اللاعب.



