تقارير: بول بوجبا على استعداد لـ السير على خطة هازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم تلخميس، أن النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على إستعداد لـ السير على خطة النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق والذي انضم لصفوف النادي الملكي خلال الصيف الحالي، بعد مفاوضات طويلة بين الناديين.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بول بوجبا ما يزال ينتظر ما يشبه المعجزة والتي من خلالها ينتقل إلى ريال مدريد، لهذا السبب لا يتوقف وكيل أعمال اللاعب في إيجاد مخرج لـ بول بوجبا وصيغة تسمح له من مغادرة الأولــد ترافورد. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بول بوجبا ما يزال ينتظر ما يشبه المعجزة والتي من خلالها ينتقل إلى ريال مدريد، لهذا السبب لا يتوقف وكيل أعمال اللاعب في إيجاد مخرج لـ بول بوجبا وصيغة تسمح له من مغادرة الأولــد ترافورد.





الجدير بالذكر أنه لـ غاية يوم الأربعاء ما يزال مانشستر يونايتد مصراً على عـدم مغادرته النادي الإنجليزي، فيما يحلم بول بوجبا في أن يلعب في ريال مدريد تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، لقد بذل كل ما في وسعه حتى الآن لجعل النادي الإنجليزي يتفاوض بشأن صفقة إنتقاله إلى ريال مدريد.





المشكلة تكمن في إصرار مُلاك النادي الإنجليزي على المبالغة في المطالب المالية نظير قبول الصفقة، حيث تطلب إدارة المان يونايتد مبلغاً يُقدر بـ 200 مليون، رقم يجعل من إمكانية وصول بوجبا إلى البرنابيو مستحيل.



بالطبع كرر مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا على أن موكله لن يُجدد عقده مع الفريق الإنجليزي، محاولاً تكرار نسخة إيدين هازارد والتي عايش من خلالها نفس ما يحدث الآن مع بوغبا.





من جهة أخرى فإن رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي وبعد أن شارف عقد هازارد على الإنتهاء، وافق على الجلوس على طاولة المفاوضات تفادياً لـ خروج نجمه دون مقابل، والآن الفرنسي يستنسخ عملية هازارد، والتي يأمل من خلالها على أن تتسبب في نقله إلى الوجهة التي يريد أن يكون فيها وهي ريال مدريد تحت قيادة زيدان.





على الرغم من وضوح نية بول بوجبا في مسألة الرغبة في تمثيل الملكي الموسم المقبل، لكن العملية تبدوا معقدة لـ الغاية خاصةً مع بقاء 4 أيام على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، لذا كل المؤشرات تُشير إلى أن الفرنسي عليه أن ينتظر موسماً أخر لـ تحقيق رغبته.



