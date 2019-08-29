موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020









أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عن وقوع نادي ليفربول ضمن المجموعة الخامسة بصحبة فرق؛ نابولي الإيطالي وجينك البلجيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.





وتعد مجموعة سهلة بالنسبة لليفربول إلا أن مباراة نابولي ستكون الأصعب بالنسبة لنجمنا المصري محمد صلاح وفريقه وسبق أن كان الفريقين في مجموعة واحد بدوري الأبطال خلال النسخة الماضية 2019.





وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم عن شعار نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019/2020 والذي تحتضنه مدينة إسطنبول التركية على ملعب "أتاتورك".





وظهر شعار النهائي وفيه الكأس في منتصف الشعار، وكُتب تحته عبارة "نهائي إسطنبول 20"، وفي الأعلى شعار دوري أبطال أوروبا.





وينتظر أن تقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو 2020 على ملعب "أتاتورك".





وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات كالتالي:





المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي- ريال مدريد الإسباني- كلوب بروج البلجيكي- جالطة سراي التركي.





المجموعة الثانية: بايرن ميونخ الألماني- توتنهام الإنجليزي- أولمبياكوس اليوناني- ريد ستار بلجراد الصربي.





المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي- شاختار دونيتسك الأوكراني- دينامو زغرب الكرواتي- أتالانتا الإيطالي.





المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي- أتلتيكو مدريد الإسباني- باير ليفركوزن الألماني- لوكوموتيف موسكو الروسي.





المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي- نابولي الإيطالي- سالزبورج النمساوي- جنك البلجيكي.





المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني- بروسيا دورتموند الألماني- انتر ميلان الإيطالي- سلافيا براغ التشيكي.





المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرغ الروسي- بنفيكا البرتغالي- ليون الفرنسي- لايبزج الألماني.





المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي- أياكس الهولندي- فالنسيا الإسباني- ليل الفرنسي.



