محافظ كفر الشيخ يناقش ملفات وتوصيات بيت العائلة المصرية

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبدالعاطى، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، عدد من الملفات المشتركة وتوصيات بيت العائلة المصرية، وذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفرالشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري، والشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة_مدير عام الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وعلاء العريان منسق بيت العائلة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.





ورحب محافظ كفر الشيخ، بزيارة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبدالعاطى، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفرالشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري، وأعضاء بيت العائلة المصرية ودورهم المجتمعى والوطنى المشرف، وتم مناقشة توصيات بيت العائلة بكفر الشيخ، فضلًا عن التنسيق مع بيت العائلة المصرية للتعرف على التوصيات وقرارات لجنة المصالحات الخاصة بالمحافظة، وتطبيق النماذج الجيدة لصالح بناء المجتمع، لافتًا أنه يتم عقد اجتماع بيت العائلة بصفة منتظمة، لمتابعة توصيات بيت العائلة بمشاركة الأزهر والكنيسة، وإصدار توصيات تهدف لتقوية الروابط الاجتماعية والأسرية وتوعية المجتمع وخدمة أبناء المحافظة.





أضاف المحافظ، أنه تم من خلال بيت العائلة أيضا الاهتمام بكافة القضايا الاجتماعية، ومن أهمها الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوى الاحتياجات الخاصة، وسبل تنمية مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص عمل تتناسب معهم وتدريبهم ودمجهم فى سوق العمل من خلال بعض الحرف، مشيرًا الى أنه تم تخصيص مبلغ مالي لدراسة رفع كفاءة خط سير رحلة العائلة المقدسة والمنطقة المقدسة بسخا بالكامل لتكون مكانًا سياحيًا عالميًا للوفود السياحية.





ومن جانبه، قال القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري والمحلة الكبرى، أن كفرالشيخ محافظة الأمل، ونعمل علي جناس هذا الوطن، مقدمًا خالص الشكر للدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، علي استضافته، الذي قدّم لنا نموذج للإنسان المتواضع الخلوق، مؤكدًا علي التزام بيت العائلة في محافظة كفرالشيخ بالخطاب الديني من مساجدها وكنائسها.





قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبدالعاطى، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفرالشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري، والشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة_مدير عام الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، علي مجهوداتهم في بيت العائلة وتناغمهم مع الدولة والتواصل الدائم.



