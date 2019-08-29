ريال مدريد يكشف عن موقفه الرسمي من صفقة نيمار









الجميع أتفق على إقتراب برشلونة من الحصول على صفقة نيمار، وبأن ريال مدريد قد إنسحب من الصفقة، وذلك بعدما أبدى اللاعب رغبة كبيرة في العودة إلى صفوف فريقه السابق، بالإضافة إلى عدم رغبة ريال مدريد في دفع مبالغ طائلة للحصول على خدمات نيمار، خاصة لكون النادي قد دفع هذا الموسم قرابة ال300 مليون يورو على عدة صفقات، أبرزها إيدين هازارد من تشيلسي ولوكا يوفينتش من آينتراخت فرانكفورت.





ولكن كان الحديث عن إنسحاب ريال مدريد هو تكنهات صحفية لا أكثر، حتي ظهر مدير العلاقات في نادي ريال مدريد مساء اليوم ليتحدث عن وضع النادي من صفقة نيمار، هل لازال هناك إهتمام من قبل النادي الملكي، بالحصول على خدمات البرازيلي الدولي ونجم باريس سان جيرمان.





تحدث إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات في النادي الملكي، وأطلق تصريحات أكدت بأن النادي الملكي قد أصبح بعيد كل البعد عن صفقة نيمار في هذا التوقيت،حيث قال لوسائل الإعلام في رده عن تساؤل بخصوص لاعب باريس سان جيرمان: "نيمار؟ نحن لا نريد التحدث عن لاعبين لا ينتمون إلى ريال مدريد. نريد أن نكون محترمين. أعتقد أن لدينا فريقاً رائعاً".





وكانت بعض الصحف الإسبانية وعلى رأسها ماركا، المقربة من ريال مدريد، قد أشارت بأن مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، قد وضع عدة أسماء خيارات أولى وبعد ذلك وضع خيارات ثانوية، ولم يكن نيمار من الخيارات الأولى بالنسبة للمدرب الفرنسي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.





وأشارت الصحف الإسبانية، بأن ريال مدريد كان هدفه الأول هذا الصيف، هو إيدين هازارد، والهدف الثاني كان بول بوجبا، ولكن يبدو بأن إصرار مانشستر يونايتد على الإحتفاظ باللاعب الفرنسي، قد أجبر إدارة ريال مدريد عن التخلي عن فكرة ضم اللاعب في الصيف الحالي على الأقل.



