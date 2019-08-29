بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع 4 أندية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

أقيمت اليوم الخميس، حفل مراسم سحب قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وأسفرت عن وقوع فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في المجموعة الخامسة مع أندية (نابولي الإيطالي - سالزبورج النمساوي - جينك البلجيكي).

ويشارك النجم المصري محمد صلاح في بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، حيث سبق وخاض منافسات البطولة القارية 5 مرات سابقة مع 4 أندية أوروبية، وخاض 40 مباراة بالبطولة بواقع (25 مباراة مع ليفربول - 7 مع روما - 6 مع بازل - 2 مع تشيلسي)، وسجل 18هدفاً وصنع 8 أهداف، ووصل للمباراة النهائية للبطولة "مرتين" مع الريدز حصل على "وصافة" البطولة عام 2018 وتوج باللقب عام 2019.





كما لعب "صلاح" 10 مباريات في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بواقع (6 مباريات مع بازل – 2 مع روما – 2 مع ليفربول)، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه محمد صلاح في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل إنطلاق النسخة الجديدة من البطولة لموسم 2019-2020:-





1- بازل 2013 / 2014:





لعب محمد صلاح 6 مباريات مع بازل السويسري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2013 / 2014 بواقع (532 دقيقة لعب)، سجل هدفين، وحصل على إنذارين، وفاز الفريق السويسري في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر مباراتين.









2- تشيلسي 2014 / 2015:





شارك محمد صلاح في مباراتين فقط مع تشيلسي الإنجليزي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2014 / 2015، وكانت ضد فريق سبورتنج لشبونة، ولعب "صلاح" 77 دقيقة خلال المباراتين، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وفاز فريقه 1-0، 3-1 علي الترتيب.





بينما تواجد على مقاعد بدلاء البلوز في مباراتين أمام ماريبور السلوفيني، فاز بطل إنجلترا في المباراة الأولي بسداسية نظيفة، وتعادل الفريقين في المباراة الثانية 1-1.









- روما 2015 / 2016:





لعب محمد صلاح 5 مباريات في دور المجموعات مع روما الإيطالي موسم 2015 / 2016، بواقع (363 دقيقة لعب)، سجل هدفًا وصنع مثله في فوز فريقه علي باير ليفركوزون الألماني 3-2، بينما خسر ذئاب العاصمة الإيطالية في وجود "صلاح" مباراة وحيدة أمام باتي بوريسوف البلاروسي 3-2.





وتعادل روما في 3 مباريات في حضور نجم منتخب مصر، أمام برشلونة بنتيجة 1-1، و 4-4 مع باير ليفركوزون، و تعادل سلبيًا مع باتي بوريسوف، بينما المباراة الوحيدة التي غاب فيها "صلاح" في دور المجموعات بهذه النسخة من البطولة خسرها بطل إيطاليا أمام البارسا بنتيجة 6-1.









- ليفربول (2017 / 2018) – (2018/ 2019):





خاض محمد صلاح مع ليفربول 6 مباريات في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017 – 2018، بواقع (487 دقيقة لعب)، سجل 5 أهداف وصنع هدفين.





فاز ليفربول علي ماريبور السلوفيني (7-0)، (3-0)، وتعادل مع أشبيلية (2-2)، (3-3)، بينما فاز على سبارتاك موسكو في المباراة الأولي (7-0) وتعادل الفريقين بالمباراة الثانية (1-1).





ونجح ليفربول في الوصول لنهائي هذه النسخة من بطولة دوري الأبطال لكنه خسر اللقب في النهائي أمام فريق ريال مدريد الاسباني بنتيجة 3-1.





أما في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018-2019، لعب محمد صلاح 6 مباريات أيضًا مع ليفربول في دور المجموعات بواقع (518 دقيقة لعب)، سجل 3 أهداف ولم يصنع أي أهداف.





فاز ليفربول على باريس سان جيرمان (3-2)، ثم خسر أمام نابولي (1-0)، واكتسح ريد ستار بلجراد (4-0).





أما في مباريات الإياب، خسر أمام ريد ستار بلجراد (2-0)، ثم خسر أيضًا أمام باريس سان جيرمان (2-1)، وفاز علي نابولي (1-0)، وكان هذه الفوز مفتاح تأهله لدور الـ16، وواصل بعدها مشواره بالبطولة حتي توج باللقب علي حساب توتنهام بنتيجة 2-0 في النهائي.



