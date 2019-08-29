تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة طفلة المريوطية

كشف تقرير مفتش الصحة، أن اسفكسيا الغرق السبب في وفاة طفلة التي لقيت مصرعها غرقا بحمام سباحة في المريوطية.





كانت لقيت طفلة مصرعها غرقا بحمام سباحة، بمنطقة المريوطية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لشرطة النجدة، مفاده بمصرع طفلة غرقا حال قيامها بالسباحة بأحد حمامات السباحة بمنطقة المريوطية.





وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن الطفلة تدعي مريم.م، 5 سنوات، لقيت مصرعها غرقا بحمام السباحة لعدم إجادتها السباحة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





نرشح لكم: 17 قانونا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاقتصادية.. تعرف عليها

يتساءل الكثير من المواطنين، عن اختصاصات المحكمة الاقتصادية، و"الفجر" يوضح القوانين التى تختص بها المحكمة فى النقاط التالية.





قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

قانون حماية المستهلك.

قانون تنظيم الاتصالات.

قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ال





قانون العقوبات في شأن جرائم التفليس.

قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

قانون سوق رأس المال‏.‏

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

قانون التأجير التمويلي‏.‏

قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.

قانون التمويل العقاري‏.

قانون حماية الملكية الفكرية‏.

‏قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها‏





وتعد المحاكم هي الجهات الاساسية التابعة لوزارة العدل لتنفيذ الاحكام واصدارها وتضم مجموعة كبيرة من كبار المستشارين والقضاه.





وأطلقت وزارة العدل عبر تطبيق إلكتروني خدمة ترجمة الإشارة الفورية للمستفيدين من الخدمات العدلية من فئة الصم، في كافة المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية عبر خدمة «إشارة» الرقمية سعيًا لرفع رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لكافة شرائح المجتمع.





وذلك وفق توجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق

وأوضحت وزارة العدل أن أفراد فئة الصم يستطيعون الدخول إلى مرافقها العدلية كافة، واستخدام تطبيق «إشارة» المتوفر للتحميل عبر متاجر أجهزة الهواتف الذكية، والتحدث إلى مقدمي الخدمة بشكل سلس ومرن، مؤكدة أن الخدمة الجديدة ستزيل كل عوائق التواصل بين مقدمي الخدمات العدلية والمستفيدين من فئة الصم.



