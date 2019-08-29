هل يعود صلاح إلى تركيا؟.. تعرف على ملعب أتاتورك مستضيف نهائي دوري الأبطال

انتهت منذ لحظات فعاليات قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي استضافتها قاعة "جريمالدي فورام" بإمارة موناكو الفرنسية.

وكان الاتحاد الأوروبي "يويفا" خصص القرعة حسب تصنيفات الأندية والتي جاءت كالآتي:-

الوعاء الأول: مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي الإنجليزية، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي وزينيت سان بطرسبيرج الروسي.

الوعاء الثاني: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، بوروسيا دورتموند الألماني، نابولي الإيطالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، توتنهام الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي وبنفيكا البرتغالي.

الوعاء الثالث: ليون الفرنسي، باير ليفركوزن الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي، فالنسيا الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، أوليمبياكوس اليوناني، دينامو زغرب الأوكراني وكلوب بروج البلجيكي.

الوعاء الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي، جينك البلجيكي، جالطة سراي التركي، لايبزيج الألماني، النجم الأحمر اليوغسلافي، أتالانتا الإيطالي، ليل الفرنسي وسلافيا براج التشيكي.

وأوقعت قرعة دوري الأبطال باريس سان جيرمان الفرنسي، بالمجموعة الأولي والتي ضمت كلا من "ريال مدريد الإسباني، وكلوب براج البلجيكي، وجالاطاسراي التركي".

وتعتبر هذه النسخة حاملة للرقم 65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال.

وجنبت القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.

وتبدأ الفرق المشاركة بدور المجموعات مبارياتها على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى، وتستمر منافسات مرحلة المجموعات حتى 11 ديسمبر من العام الحالي، ليتأهل من بين تلك الفرق 16 فريقًا فقط إلى الدور ثمن النهائي.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:-

. المجموعة الأولى:

باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني

كلوب براج البلجيكي

جالاطاسراي التركي

• المجموعة الثانية :

- بايرن ميونخ الألمانى

- توتنهام هوتسبر الإنجليزى

-أولمبياكوس اليونانى

- النجم الأحمر الصربي

• المجموعة الثالثة :

- مانشستر سيتي الإنجليزى

- شاختار دونيسك الأوكرانى

-دينامو زغرب الكرواتي

- أتالانتا الإيطالى

• المجموعة الرابعة :

- يوفنتوس الإيطالى

- اتليتيكو مدريد الأسبانى

-باير ليفركوزن الألمانى

-لوموكوتيف موسكو الروسي

• المجموعة الخامسة :

- ليفربول الإنجليزى

- نابولي الإيطالى

-سالزبرغ النمساوى

-جينك البلجيكى

• المجموعة السادسة :

- برشلونة الأسبانى

- بوروسيا دورتموند الألمانى

-انتر ميلان الإيطالي

-سلافيا براج التشيكى

• المجموعة السابعة :

- زينيت سان بيترسبورغ الروسي

- بنفيكا البرتغالى

-أولمبيك ليون الفرنسي

-لايبزج الألمانى

• المجموعة الثامنة :

- تشيلسي الإنجليزى

- اياكس أمستردام الهولندي

-فالنسيا الأسبانى

-ليل الفرنسي

وأعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" عن إقامة المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، يوم 20 مايو 2020، على أن يتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن ملعب أتاتورك مستضيف نهائي دوري الأبطال من خلال التقرير الآتي:

أولا: "افتتاح الملعب"

تم افتتاح ملعب أتاتورك الأولمبي عام 2002 وتحديدا في 31 يونيو بعد أن تم إنشاؤه عام 1999 في إسطنبول.

ثانيا: "تكلفة الملعب"

كلف انشاء الملعب وتطويره 130 مليون دولار وقد تم بناء الملعب من أجل استضافة أولمبيات 2008، ولكن حصلت الصين على استضافة الأولمبياد.

ثالثا: "سعة الملعب"

يتسع الملعب نحو 76 ألفًا و92 مشجعاً، وقد لعبت أول مباراة على الملعب يوم الافتتاح بين جالاطا سراي وأولمبياكوس اليوناني وانتهت بفوز جالاطا سراي 2-0 في مباراة ودية.

وصنف الملعب عام 2004 من قبل الاتحاد الأوروبي من بين الملاعب الخمس نجوم وصنف من الدرجة الأولى من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

رابعا: "أشهر أحداث الملعب"

استضاف الملعب أشهر نهائيات دوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة بين ليفربول الأنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، والذي انتهى بفوز ليفربول بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة 3-3، بعد أن كان أي سي ميلان متقدمًا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

كما استضاف الملعب، نهائي كأس تركيا بين طرابزون سبور وجنشليربرليجي عام 2004 التي فاز بها طرابزون بنتيجة 4-0.

بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر التركي، عامي 2009 بين فناربخشه وبشكتاش التي فاز بها الأول و2010 بين طرابزون سبور وبورصا سبور التي فاز بها طرابزون سبور.

وكان ملعب بشكتاش بتركيا استقبل نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وليفربول منتصف شهر أغسطس الجاري، حيث توج الأخير باللقب تحت قيادة الدولي المصري محمد صلاح.