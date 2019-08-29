بعد "زلزال نيمار".. باريس سان جيرمان يعوض رحيل البرازيلي بصفقتين من العيار الثقيل









يبدو بأن مسألة إنتقال البرازيلي الدولي، نيمار دا سيلفا، إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، قد أصبحت مسألة وقت ليس إلا، حيث بات اللاعب البرازيلي قريب للغاية من إرتداء قميص البلوجرانا مجددًا، بعدما أصبح يضغط على إدارة باريس سان جيرمان للموافقة على عرض برشلونة قبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية.





باريس لن يحصل على أقل من 150 مليون يورو من جراء عملية بيع نيمار إلى برشلونة، وربما يصل الرقم إلى 170 مليون يورو كذلك بحسب التقارير الإعلامية، وهو الأمر الذي سيجعل إدارة باريس تخطط لضم صفقات جديدة قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي.





وفي هذا الصدد، قال صحفي شهير يعمل في راديو كتالونيا، وهو جيرارد روميرو، يتحدث حول وصول المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد رحلة قصيرة في تورينو، حيث قابل وفد من مجلس إدارة يوفنتوس للحديث عن إمكانية الحصول على الثنائي، "ديبالا وماتويدي"، لتعويض رحيل نيمار المحتمل إلى برشلونة في الساعات المقبلة.





المصادر الصحفبة لم تكشف عن قيمة صفقة إنتقال ديبالا أو ماتويدي إلى باريس، ولكن من المحتمل بأن تكلف هذه الصفقات إدارة الفريق الباريسي نحو 140 مليون يورو على أقل تقدير، حيث كانت إدارة السيدو العجوز تريد بيع ديبالا مقابل 100 مليون يورو في الصيف الحالي، في حين لن يقل ثمن ماتويدي عن 40-50 مليون يورو.





يذكر بأن نادي باريس سان جيرمان، قد رفض عروض برشلونة السابقة للتعاقد مع نيمار، والتي كانت تحتوى على تقديم لاعبين من برشلونة لباريس مقابل بعض الأموال، حيث يرى النادي الباريسي، بأن اللاعبين المعروضين من قبل برشلونة لا يناسبوا خطة المدرب الألماني توخيل.



