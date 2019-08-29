بعد اختفائهما.. العثور على سيدة وابن الجيران مقتولين في قنا
الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:51 م
بسام عبدالحميد
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كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من تحرياتها للوقوف على أسباب العثور علي جثة ربة منزل وطفل صغير في قرية الزوايدة بمركز نقادة جنوب قنا.
وأوضح مصدر أمني في تصريحات لـ" الفجر"، ان الجثتين المعثور عليهما داخل منزل مهجور بقنا، اليوم، هي جثة سيدة وابن الجيران وليس ابنها.
وأشار المصدر، الي أن التحريات أوضحت أن السيدة خرجت من منزلها في رمضان الماضي، وأخبرت أسرتها، أنها ذاهبة لحظيرة المواشي، التي تبعد عن منزلها، بضعة أمتار، ولم تعد من لحظتها، موضحا أنه في نفس التوقيت تغيب ابن الجيران في نفس الظروف الغامضة.
وأضاف أنه من المحتمل أن تكون السيدة قتلت من أشخاص، وشاهد الطفل الجريمة فتخلصوا منه خشية افتضاح أمرهما.
وكانت الأجهزة الأمنية، بمركز نقادة، جنوبي قنا، عثرت على جثة سيدة وطفل متحللين، في منزل مهجور بنجع الخرابيش بقرية الزاويدة.
تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، بالعثور على جثة ثناء جابر محمد، 50 عامًا، وجثة نجل الجيران عمر جبريل أحمد، 10 أعوام، بمنزل مهجور بالزوايدة، وكشفت تحريات المباحث، أن السيدة ونجل الجيران، كانا متغيبين عن المنزل منذ رمضان الماضي، وعُثر على جثتيهما اليوم في منزل مهجور أسفل صبة خرسانية.
تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
وأوضح مصدر أمني في تصريحات لـ" الفجر"، ان الجثتين المعثور عليهما داخل منزل مهجور بقنا، اليوم، هي جثة سيدة وابن الجيران وليس ابنها.
وأشار المصدر، الي أن التحريات أوضحت أن السيدة خرجت من منزلها في رمضان الماضي، وأخبرت أسرتها، أنها ذاهبة لحظيرة المواشي، التي تبعد عن منزلها، بضعة أمتار، ولم تعد من لحظتها، موضحا أنه في نفس التوقيت تغيب ابن الجيران في نفس الظروف الغامضة.
وأضاف أنه من المحتمل أن تكون السيدة قتلت من أشخاص، وشاهد الطفل الجريمة فتخلصوا منه خشية افتضاح أمرهما.
وكانت الأجهزة الأمنية، بمركز نقادة، جنوبي قنا، عثرت على جثة سيدة وطفل متحللين، في منزل مهجور بنجع الخرابيش بقرية الزاويدة.
تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، بالعثور على جثة ثناء جابر محمد، 50 عامًا، وجثة نجل الجيران عمر جبريل أحمد، 10 أعوام، بمنزل مهجور بالزوايدة، وكشفت تحريات المباحث، أن السيدة ونجل الجيران، كانا متغيبين عن المنزل منذ رمضان الماضي، وعُثر على جثتيهما اليوم في منزل مهجور أسفل صبة خرسانية.
تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
"موت وخراب ديار".. القبض على والد "ضحية الفراعنة" في العياط
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على والد الشاب الذي لقى مصرعه أثناء حفره للتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز العياط، لعلمه بحفر نجله للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوات الإنقاذ البري فشلت في استخراج جثة الشاب، بسبب طبيعة المكان الرملية والجبلية، فضلا عن ارتفاع عمق الحفرة، وبلوغها أكثر من 10 أمتار أسفل الأرض.
وفرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان انهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.
وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصويرا لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب استخدامها لتسهيل استخراج جثة الشاب.
وتواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، إثر انهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.
وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنتشال الجثة.
وانهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.
وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.
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