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مجلس الوزراء اللبناني يقر استراتيجية الأمن السيبراني

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:45 م
مجلس الوزراء اللبناني يقر استراتيجية الأمن السيبراني
مجلس الوزراء اللبناني
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وكالات
 
أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة انعقدت بعد ظهر الخميس استراتيجية الأمن السيبراني. 

وقال وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء الجلسة، إن الخطة التي انطلقت هي أساسية وضرورية لحماية شبكات الاتصالات والوزارات والحكومات من مخاطر الأمن السيبراني.

وأكد وزير الإعلام أن أهم رسالة تجاه ما حصل من اعتداءات إسرائيلية هي رسالة الوحدة الوطنية.

وتابع الجراح قائلًا: "اليوم وضعت هذه الخطة موضع التنفيذ بعد عرضها على الرئيس، وستبدأ اللجنة المكلفة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدخل في حيز التطبيق".

ورداً على سؤال حول الوضع الأمني في البلد، قال الجراح إن "موقف الحكومة والرئيس ولبنان بالكامل متضامن في شجب وإدانة العدوان الإسرائيلي".

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