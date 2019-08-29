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محمد عبد العليم يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع في وزن ٩٦ كجم ويحطم الرقم القياسي الإفريقي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:43 م
محمد عبد العليم يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع في وزن ٩٦ كجم ويحطم الرقم القياسي الإفريقي
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علي نبوي
 
نجح الرباع المصري محمد عبد العليم في إضافة ذهبيتين جديدتين لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ونجح الرباع المصري في حصد ذهبيتي الكلين والمجموع في منافسات رفع الأثقال لوزن ٩٦ كجم محطما الرقم الإفريقي.

ورفع الرباع المصري ٢٠٨ كجم في الكلين ليضرب الرقم الإفريقي السابق بوزن ٢٠٧ كجم ويسحب اسمه بحروف من نور، وفي المجموع برقم ٣٧٣ كجم.

وتوج اللاعب من قبل بذهبية الخطف بعدما رفع ١٦٥ كجم في وقت سابق.

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