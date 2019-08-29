الإسماعيلي يفوز علي المصري وديا (صور)

فاز الإسماعيلي علي المصري البورسعيدي بهدفين لهدف اليوم في إطار مباراة ودية جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية.

افتتح أحمد مدبولي الأهداف للاسماعيلي بداية الشوط الثاني من تسديدة قوية وعزز حازم مرسي الأهداف للاسماعيلي بهدف من عرضية سددها بقدمه علي يسار حارس المرمي.

وسجل محمود وادي للمصري هدف من رأسية بعد ركنية لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدفين لهدف.

يأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الدوري الممتاز المقرر انطلاقه سبتمبر القادم وأيضا استعدادات المصري البورسعيدي لخوض منافسات الكونفدرالية الإفريقية والتي يستهل مشواره فيها بملاقاة فريق من زنزبار خارج الديار في 12 سبتمبر القادم.

وكان المصري تعاقد مع لاعب واحد فقط علي سبيل الإعارة محمد زكريا الشهير بشيكا من نادي فاركو.

بينما تعاقد الاسماعيلي مع أحمد مدبولي ودونجا وخليل نيمار من الزمالك و همام طارق العراقي من الاستقلال الإيراني و بيكيتي سيلفا من الشعلة السعودي ومحمد حمدي ذكي من سموحة وإبراهيم ابو اليزيد من الداخلية