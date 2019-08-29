الأفضل في أوروبا.. تعرف على جوائز وألقاب فان دايك في 2019
الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:47 م
أحمد عصام
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في اوروبا خلال عام 2019، وترشح لتلك الجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فيرجل فان دايك.
ونجح الهولندي فان دايك في تحقيق لقب أفضل لاعب في أوروبا خلال عام 2019، ويعد هو اللاعب الهولندي الوحيد الذي حقق تلك الجائزة في تاريخ اوروبا.
وكان موسم 2019 بالنسبة لفان دايك هو الأبرز في مسيرته الكروية، حيث حقق 6 ألقاب فردية خلال هذا العام، وكانت الألقاب كالتالي :-
- لاعب الموسم باختيار رابطة اللاعبين.
- لاعب الموسم من البريميرليج.
- بطل دوري أبطال أوروبا.
- بطل السوبر الأوروبي.
- أفضل مدافع في دوري الأبطال
- أفضل لاعب في أوروبا.
وقد فيرجل فان دايك أداء مميز مع فريق ليفربول خلال الموسم الماضي، حيث قاد النادي الإنجليزي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2005.
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