بـ 9.9% تحتل صدراة الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم .. تعرف علي أنشطة شركة "الغربية الأسلامية "





الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم





تصدر سهم، " الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الخميس " أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 9.9% محققاً 4.4 جنيه، تلاه سهم " المالية و الصناعية المصرية "بنسبة 8.4% مغلقاً 9.9 جنيه، ثم " البنك المصري لتنمية الصادرات " بنسبة 6.5% محققاً 9.9 جنيه

وجاء سهم " اسيك للتعدين – اسكوم " بنسبة 5.7% محققاً 7.7 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " المصرية للدواجن " بنسبة 5.6% مغلقاً 1.5 جنيه.





ومن خلال التقرير التالي ننشر بيانات حديثة مجمعة للشركة عن غرضهما وموقعها ومركزها المالي كالأتي :





شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية





هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1994. وهي تعمل في قطاع السلع الرأسمالية وتركز على البناء والهندسة من خلال شراء الأراضى وتقسيمها ومدها بالمرافق بغرض إقامة المنشأت عليها على إختلاف أنواعها لغرض البيع والتأجير وأيضأ تقوم بجميع أعمال المقاولات المتكاملة والتخصصية كما تعمل في تصنيع مستلزمات الإنتاج اللازمة لخدمة أغراض الشركة ، بالإضافة الي الإستيراد والتصدير فى حدود أغراض الشركة

وتقوم الشركة أيضاً في الإتجار فى كافة المواد والخامات والمعدات والآلات المحلية والمستوردة اللازمة فى نشاط المقاولات والإنشاءات والديكور .





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المدة المحددة للشركة





تبلغ المدة المحددو للشركة نحو خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى

وقد تم تجديد الشركة لمدة قانونية جديدة تنتهى فى 2037/5/16

موقع الشركة





يقع مقر شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية في طنطا ، مصر .





تاريخ إنشاء الشركة





17 مايو 1987









البيانات المالية للشركة





القيمة الاسمية : 4 جنيه مصري

القيمة السوقية 24.8 جنيه مصري

عدد أسهم الشركة الحالي : 5.6 مليون سهم

رأس المال الشركة : 22,5 مليون جنيه





القوائم المالية لشركة الغربية الأسلامية





وكشفت القوائم المالية لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 396.4 بالمائة، على أساس سنوي.





و سجلت الشركة صافي ربح بلغ 1.97 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو ، مقابل 397.38 ألف جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وسجلت الشركة مبيعات بلغت نحو 2.25 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.





يشار، إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 1.828 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019، مقابل أرباح بلغت 264.65 ألف جنيه في الربع المقارن.



