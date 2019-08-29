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بعثة مصر تحتفل بتتويج عبد الرحمن عرابي ويسري حافظ بذهبيات الملاكمة بدورة الألعاب الإفريقية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:46 م
بعثة مصر تحتفل بتتويج عبد الرحمن عرابي ويسري حافظ بذهبيات الملاكمة بدورة الألعاب الإفريقية
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علي نبوي
 
احتفلت بعثة مصر بالبطلان عبد الرحمن عرابي ويسري حافظ الفائزان بذهبيتي الملاكمة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.
وفاز الملاكم عبدالرحمن عرابي بذهبية وزن 81 كجم ، بينما فاز يسري حافظ بذهبية وزن 91 كجم.

وتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المباراة النهائية وحضر تسليم الميداليات ومعه الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة.

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