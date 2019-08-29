أعلن نادي ويست بروميتش ألبيون، والذي يلعب في درجة الدرجة الأولى في إنجلترا "الشامبيونشيب"، عن نجاحه في الحصول على توقيع اللاعب الدولي والحارس المخضرم لمنتخب عمان، علي الحبسي، والذي كانت له تجربة إحترافية طويلة من قبل داخل الملاعب الإنجليزية.

أول تعليق من علي الحبسي بعد انضمامه إلى وست بروميتش ألبيون

وكان علي الحبسي يلعب في الدوري السعودي في السنوات الماضية، وبالتحديد مع نادي الهلال السعودي، ولكن الحارس العامني قد قرر الرحيل عن صفوف الزعيم مع نهاية الموسم الماضي، وهو ما جعله لاعب حر، ويصبح بإمكانه الإنتقال إلى صفوف أي نادي، وهو ما حدث بالفعل، حيث وقع اللاعب صباح اليوم على عقود إنضمامه لصفوف نادي ويست بروميش ألبيون المحترف بين صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي .

وفي أول تعليق له على عودته إلى الكرة الإنجليزية من جديد، قال الحارس المخضرم، علي الحبسي: "لقد أمضيت 12 عامًا في كرة القدم الإنجليزية، وعندما أتيحت لي الفرصة للمجيء إلى هنا وإنهاء مسيرتي في إنجلترا بطريقة لطيفة، لم يكن لدي أي شك في ذلك، أريد أن ألعب في إنجلترا، هي أفضل طريقة ممكنة لإنهاء مسيرتي، الجميع يعرف بأني لعبت لفترة طويلة في ريدينج، وكذلك في ويجان وبولتون".

وأكمل الحارس العماني تصريحاته حول انضمامه لصفوف نادي ويست بروميش قائلًا: "بكل تأكيد تحدثت مع الدولي المصري أحمد حجازي قبل الصول إلى هنا ومن الرائع أن أكون هنا رفقة هذه المجموعة المميزة من اللاعبين، أنا أريد مساعدة فريقي وتقديم أفضل ما لديه مع النادي خلال الفترة القادمة، أعرف بأن هدف النادي هو العودة إلى الدوري الممتاز وأريد أن أكون جزءًا من ذلك، سيكون رائعا بالنسبة لي، ما رأيته حتى الآن جيد للغاية".

وختم "الحبسي" تصريحاته حول طموحاته مع ناديه الجديد، ويست بروميس، قائلًا: "ما زلت لائقًا وأنا أتطلع إلى هذه المسابقة، لقد شاركت لفترة طويلة في كرة القدم الإنجليزية، هذه هي بلد كرة القدم، والجميع في عمان سيكون سعيد بعودتي للدوري الإنجليزي مُجددًا، أمل أن أكون في مستوى التطلعات بكل تأكيد".