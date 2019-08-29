البحرية الليبية تعلن إنقاذ أكثر من 400 مهاجر

أنقذت قوات خفر السواحل الليبية، اليوم الخميس، أكثر من 400 مهاجر في عمليات منفصلة خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم لوكالة أنباء شينخوا، إن "الزورق (أوباري) تمكن عبر دوريات متعددة وعمليات منفصلة من إنقاذ 403 مهاجرين خلال الأيام الماضية".

وأضاف أن "المهاجرين كانوا على متن خمسة قوارب مطاطية وعلى مسافات متباينة".

وجرت عمليات الإنقاذ قبالة شمال مدينة الخمس الساحلية التي تبعد (120 كم) شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح العميد قاسم، أن المهاجرين ينحدرون من جنسيات أفريقية مختلفة، وقد جرى نقلهم إلى مراكز الإيواء بعد تسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص.

وتسبب انقلاب قارب يقل حوالي 90 مهاجرا الثلاثاء الماضي قبالة الخمس، بمصرع خمسة قضوا غرقا إضافة إلى اعتبار قرابة 20 آخرين في عداد المفقودين.

وقالت البحرية الليبية في حينه انها أنقذت 65 مهاجرا كانوا على متن القارب.

ومع دخول فصل الصيف واستقرار الأحوال الجوية، ترتفع وتيرة محاولات الهجرة الى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا.

وتتكرر بين الحين والآخر عمليات غرق قوارب تقل مهاجرين قبالة السواحل الليبية، وتعلن السلطات باستمرار إنقاذ العشرات منهم.

وقدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن 900 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري معظمهم قبالة سواحل ليبيا.

وتكتظ مراكز الإيواء في ليبيا بأعداد كبيرة من المهاجرين، الذين جرى توقيفهم داخل البلاد أو إنقاذهم في عرض البحر.

وتحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث، فيما يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة عبر برنامجها "للعودة الطوعية".

ووفقا للمفوضية، فقد غادر 1350 لاجئا ليبيا الى "بلدان آمنة" خلال العام الجاري.