نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 .. فريق "مو صلاح" يصطدم بغريمه الإيطالي في مجموعة نارية

قرعة دوري ابطال اوروبا 2020.. فريق "مو صلاح" يصطدم بغريمه الإيطالي في مجموعة نارية





يتابع عشاق كرة القدم حول العالم نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 المقامة بإمارة موناكو الفرنسية ، حيث شهدت قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 مواجهات نارية بين الأندية أسفرت عن وقوع فريق ليفربول الإنجليزي المحترف به نجم منتخب مصر محمد صلاح على رأس المجموعة الخامسة ليواجهة غريمه الإيطالي "نابولي"، وأيضًا سالزبورغ النمساوي وغنت البلجيكي ، وفيما يلي نستعرض عليكم نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 .





نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2020





كما وقع فريق باريس سان جيرمان على رأس المجموعة الاولى، وبايرن ميونخ الالماني على رأس المجموعة الثانية، ومانشستر سيتي الإنجليزي على رأس المجموعة الثالثة بنتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 .





وجاء يوفنتوس الايطالي على رأس المجموعة الرابعة، وليفربول الإنجليزي على رأس المجموعة الخامسة كما ذكرنا، وبرشلونة الإسباني على رأس المجموعة السادسة، وزينيت الروسي على رأس المجموعة السابعة، وتشيلسي الإنجليزي على رأس المجموعة الثامنة.





كما تقرر أيضًا توجيه الفرق الروسية في القرعة بعيدًا عن نظيراتها الأوكرانية، حيث لن تتضمن مجموعة واحدة فريقين من البلدين، لأسباب أمنية وسياسية.





جدول نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا





المجموعة الأولى في قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 : النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، الإسباني ريال مدريد، البلجيكي كلوب بروج، التركي غلطة سراي.

المجموعة الثانية في قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 : فضمت النادي الألماني بايرن ميونخ والإنجليزي توتنهام واليوناني أولمبياكوس والصربي ريد ستار.

المجمعوعة الثالثة في قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 : الإنجليزي مانشستر سيتي، الأوكراني شاختار دونيتسك، الكرواتي دينامو زغرب وأتلانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة في قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 : النادي الإيطالي يوفنتوس، أتليتيكو مدريد الإسباني، بايرن ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة في قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 : ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، سالزبورغ النمساوي وغنت البلجيكي.

المجموعة السادسة في قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 : برشلونة الإسبانية، بروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

المجموعة السابعة في قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 : زينيت بطرسبورغ الروسي، بنفكيا البرتغالي، ليون الفرنسي وآر.بي لايبزيغ الألماني.

المجموعة الثامنة في قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 : تشيلسي الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي، بلنسية الإسباني وليل الفرنسي.



