مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على فعاليات قرعة دوري دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي استضافتها قاعة "جريمالدي فورام" بإمارة موناكو الفرنسية.





وأسفرت القرعة عن مباريات قوية وخاصة فريق ليفربول الإنجليزي حامل اللقب النسخة الماضية، حيث سيصطدم بمباراة من العيار الثقيل أمام نابولي الإيطالي.





وأوقعت قرعة دوري الأبطال ليفربول بالمجموعة الخامسة والتي ضمت كلا من "نابولي الإيطالي، وسالزبورج النمساوي، وجينت البلجيكي".





وتعتبر هذه النسخة حاملة للرقم 65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، على أن يتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من الأدوار الإقصائية هذا الموسم.





وجنبت القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.





وتبدأ الفرق المشاركة بدور المجموعات مبارياتها على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى، وتستمر منافسات مرحلة المجموعات حتى 11 ديسمبر من العام الحالي، ليتأهل من بين تلك الفرق 16 فريقًا فقط إلى الدور ثمن النهائي.





وجاءت باقي نتائج القرعة كالآتي:-





• المجموعة الأولي :

- باريس سان جيرمان الفرنسي

- ريال مدريد الأسبانى

-كلوب براج البلجيكى

-جلطة سراى التركى





• المجموعة الثانية :

- بايرن ميونخ الألمانى

- توتنهام هوتسبر الإنجليزى

-أولمبياكوس اليونانى

- النجم الأحمر الصربي





• المجموعة الثالثة :

- مانشستر سيتي الإنجليزى

- شاختار دونيسك الأوكرانى

-دينامو زغرب الكرواتي

- أتالانتا الإيطالى





• المجموعة الرابعة :

- يوفنتوس الإيطالى

- اتليتيكو مدريد الأسبانى

-باير ليفركوزن الألمانى

-لوموكوتيف موسكو الروسي





• المجموعة الخامسة :

- ليفربول الإنجليزى

- نابولي الإيطالى

-سالزبرغ النمساوى

-جينك البلجيكى





• المجموعة السادسة :

- برشلونة الأسبانى

- بوروسيا دورتموند الألمانى

-انتر ميلان الإيطالي

-سلافيا براج التشيكى





• المجموعة السابعة :

- زينيت سان بيترسبورغ الروسي

- بنفيكا البرتغالى

-أولمبيك ليون الفرنسي

-لايبزج الألمانى





• المجموعة الثامنة :

- تشيلسي الإنجليزى

- اياكس أمستردام الهولندي

-فالنسيا الأسبانى

-ليل الفرنسي



