مفاجأة.. أول رد منة شلبي على خبر زواجها

انتشرت منذ أيام قليلة صورة لمنة فضالى وهى ترتدى فستان زفاف وبعد تداول الأخبار عن إعلان موعد خطبتها إلا أنها نشرت صورة عبر حسابها على "انستجرام" تجمعها بالفنانة هند صبري وهى ترتدى فستان زفاف فى مشهد من أحد أفلامها وعلقت قائلة على خبر ارتباطها :"صورة حصرية من الفرح اللى بيقوله عليه".





كما نشرت صورة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"حيث علقت ساخرة:"بجد؟ هو مين طيب مش تقولولى ؟