مفاجأة.. أول رد منة شلبي على خبر زواجها
الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:34 م
هبة أحمد
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انتشرت منذ أيام قليلة صورة لمنة فضالى وهى ترتدى فستان زفاف وبعد تداول الأخبار عن إعلان موعد خطبتها إلا أنها نشرت صورة عبر حسابها على "انستجرام" تجمعها بالفنانة هند صبري وهى ترتدى فستان زفاف فى مشهد من أحد أفلامها وعلقت قائلة على خبر ارتباطها :"صورة حصرية من الفرح اللى بيقوله عليه".
كما نشرت صورة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"حيث علقت ساخرة:"بجد؟ هو مين طيب مش تقولولى ؟
ويذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبى فيلم خيال مآته ،والفيلم بطولة أحمد حلمى،خالد الصاوي، بيومى فؤاد، عبدالرحمن أبو زهرة، لطفى لبيب،أنعام سالوسة وغيرهم.تأليف عبد الرحيم كمال ،إخراج خالد مرعى.
انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن ارتباط الفنانة منة شلبي بشاب من خارج الوسط الفني.
كما نشرت صورة لها من حفل زفافها بجانب هند صبري من أحد مشاهد أفلامها، وسخرت مجددا من شائعة ارتباطها وكتبت عبر حسابها على Instagram: "صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه، كل دي إشاعات..ألف ألف مبروك".
يشار إلى أن الفنانة منة شلبي يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "خيال مآته" من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
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